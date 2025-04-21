Несмотря на нестабильную политику Трампа, США усиливают свое внимание к Индо-Тихоокеанскому региону.

Вооруженные силы США и Филиппин проведут свое первое "полное боевое испытание" для совместных действий в горячих точках, таких как Тайвань или Южно-Китайское море. Об этом сообщает Financial Times.

В издании напомнили, что учения "Баликатан" начинаются в понедельник. Во время них военные будут учиться нацеливанию ракет на вражеские корабли с берега, а также защите островов от нападения.

"Мы продемонстрируем не только нашу волю соблюдать Договор о взаимной обороне, который существует с 1951 года, но и нашу несравненную способность это делать", - отметил руководитель учений генерал-лейтенант Джеймс Глинн на церемонии открытия учений в Маниле (столица Филиппин - УНИАН) в понедельник.

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По словам аналитиков, эти учения демонстрируют, что американские военные усиливают свое внимание к Индо-Тихоокеанскому региону, несмотря на сомнения относительно нестабильной политики президента США Дональда Трампа.

"Я не вижу большой разницы в позиции США от Трампа I до Байдена и вплоть до Трампа II с точки зрения стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которая заключается в сохранении мира и стабильности здесь", - подчеркнул тайваньский политик, ранее работавший в квазипосольстве Тайваня в Вашингтоне, Винсент Чао.

В FT подчеркнули, что название учений "Баликатан" означает "бок о бок" на филиппинском языке и показывает, как две страны активизировали свое сотрудничество после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший вступил в должность в 2022 году и изменил политику заигрывания с Китаем, которую проводил его предшественник.

"Манила предоставила американским войскам доступ к еще четырем филиппинским военным базам в дополнение к пяти ранее согласованным, в то время как в 2023 году военная база Баликатан увеличилась почти вдвое и насчитывала почти 18 000 военнослужащих", - напомнили в материале.

В то же время в прошлом году самая северная территория Филиппин Батанес, которая граничит с Тайванем, впервые была включена в учения, когда американские и филиппинские морские пехотинцы отрабатывали отражение стратегически важного острова, который "захватил" враг.

"Теперь этот компонент учений будет продлен до 10 дней с привлечением трех островов, граничащих с Тайванем, а морская пехота США впервые развернет противокорабельные ракеты в Лусонском проливе. Обе армии также расширят так называемые Морские ключевые операции по охране местности (MKTSO) до края спорного Южно-Китайского моря, на которое Китай претендует почти во всей его акватории", - отметили в FT.

В издании также добавили, что в этом году японские войска впервые будут участвовать в учениях и Баликатане, а не только наблюдать за ними. Поэтому они присоединятся к Австралии, которая является еще одним ключевым союзником США в регионе.

Вероятное нападение Китая на Тайвань - последние новости

Ранее издание The Hill писало, что Китай отправляет военных в Украину, готовясь к вторжению на Тайвань. По словам экспертов, "если армия Китая сможет понять и расширить уроки украинского поля битвы, она может значительно увеличить свои шансы на быструю победу в блицкриге на Тайване".

В то же время The Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп толкает Китай к сценарию войны за Тайвань. Аналитики говорят, что чем дольше затянется торговая война между странами, тем больше вероятность того, что противостояние распространится на другие сферы соперничества, а именно на ситуацию вокруг Тайваня.

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