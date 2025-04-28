Операция на рифе Сэнди-Кей может поставить под угрозу любой дипломатический прогресс между Китаем и Филиппинами.

Вслед за Китаем Филиппины тоже развернули свой флаг на рифе Сэнди-Кей в Южнокитайском море, пишет The Washington Post.

Отмечается, таким образом 27 апреля филиппинские военные ответили на высадку китайских сил на рифе.

Издание отметило, что эти действия происходят в то время, когда Соединенные Штаты и Филиппины проводят ежегодные совместные военные учения "Баликатан", которые имеют целью способствовать сотрудничеству между двумя союзниками на фоне китайской агрессии в регионе.

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Кроме того, отмечается, недавно китайские чиновники провели в Маниле переговоры с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, направленные на смягчение региональной напряженности из-за спорных вод в Южно-Китайском море. Таким образом, операция на рифе Сэнди-Кей может поставить под угрозу любой дипломатический прогресс в этом направлении.

"Это еще один пример противоречивых подходов, когда [китайская] военная позиция прямо противоречит дипломатическим усилиям уменьшить напряженность. Китай, похоже, саботирует и подрывает свои заявленные интересы по мирному диалогу", - цитирует издание бывшего чиновника Пентагона Дрю Томпсона, который занимался вопросами Китая.

В то же время, отмечается, нет доказательств того, что Китай окончательно завладел этим рифом. Томпсон сказал, что хотя действия Китая являются "очень провокационными", они могут быть "достаточно кратковременной демонстрацией, а не фактической оккупацией".

В Национальной оперативной группе Западно-Филиппинского моря заявили, что операция "отражает непоколебимую приверженность правительства Филиппин поддержанию суверенитета, суверенных прав и юрисдикции страны в Западно-Филиппинском море".

Помощник генерального директора Совета национальной безопасности Филиппин Джонатан Малая призвал Китай "действовать сдержанно и не усиливать напряженность в Западно-Филиппинском море".

Установление китайского контроля над рифом: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Китай установил контроль над спорным рифом Сэнди-Кей в Южнокитайском море, всего в нескольких километрах от стратегического филиппинского форпоста Титу. Китайская береговая охрана развернула китайский флаг и объявив о суверенитете на островах Спратли. Отмечалось, что это первый случай за последние годы, когда Китай официально установил свой флаг на ранее незанятом рифе.

Несмотря на небольшие размеры - около 200 квадратных метров, - Сэнди-Кей имеет стратегическое значение. Его территориальное море пересекается с водами вокруг острова Титу, важной точки наблюдения Филиппин за активностью Китая.

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