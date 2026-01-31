Выступил за передачу самолетов Украине: в Чехии нашли 'наказание' для генерала

Он сослался на письменную позицию, которую руководство армии уже предоставило предыдущему кабинету Петра Фиалы по этому вопросу.

В Чехии министр обороны страны Яромир Зуна отменил визит в США начальника чешского Генерального штаба Карела Ржегки из-за того, что последний поддержал передачу Украине самолетов. Об этом чешскому изданию Respekt сообщил высокопоставленный источник в министерстве обороны страны.

Утверждается, что таким образом Зуна отомстил генералу за то, что последний полностью разбил публичную позицию правительства Андрея Бабиша о якобы невозможности передать Украине четыре самолета L-159.

Запланированный заранее визит отменили после того, как Ржегка публично опроверг заявления Зуны о том, что передача самолетов якобы поставит под угрозу обороноспособность Чехии, а армия не соглашается на передачу.

Видео дня

"Если бы правительство это сделало, вывело из эксплуатации самолеты и продало их, по моему мнению, это не поставило бы под угрозу обороноспособность Чешской Республики и выполнение задач армии или нашу подготовку", - заявил Ржегка.

Тогда он сослался на письменную позицию, которую руководство армии уже предоставило предыдущему кабинету Петра Фиалы по этому вопросу.

Чешские самолеты L-159 - последние новости

Недавно премьер-министр Бабиш поставил окончательную точку в дискуссиях о возможности поставки самолетов L-159 Украине, заявив, что Украина их точно не получит.

"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", - сказал он.

Бабиш также резко раскритиковал заявления, публично поддержавшие идею поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: