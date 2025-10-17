Так называемая специальная военная операция, которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины, длится уже 1331 день и становится одной из самых продолжительных конфликтов в современной истории.
Испанская газета El Mundo описала 5 возможных сценариев завершения войны в Украине.
1. Трамп усилит давление на РФ и навяжет хрупкий мир
Аналитики, опрошенные изданием, считают, что в скором времени это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой.
Издание отметило, что согласно этому сценарию, переговоры не смогут положить конец войне, а смогут только приостановить ее, что будет на руку Москве.
2. Война расширится на восточные страны НАТО
Любая провокация, например, в районе стран Балтии может перерасти в полноценную войну альянса с РФ. Кремль может это сделать, чтобы проверить готовность стран НАТО применить ст. 5.
3. Война продолжится в 2026 году, несмотря на попытки ее прекратить
Издание назвало это одним из наиболее вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а Путин не может выйти из войны без чего-то, что можно было бы представить как победу. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР - России.
4. Российская экономика перейдет в упадок, и Путин будет вынужден пойти на переговоры
Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.
5. Поддержка союзников ослабнет и Украина вынуждена будет уступить всем требованиям РФ
Особенно в случае прихода к власти пророссийских партий в странах Евросоюза. Но маловероятно, из-за позиции восточных стран ЕС, которые побаиваются Россию.
Дополняется...