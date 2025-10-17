Мира в Украине по-прежнему не видно после того, как Путин начал льстить, пытаясь противостоять попыткам Трампа умиротворить его.

Так называемая специальная военная операция, которую ведет российский диктатор Владимир Путин против Украины, длится уже 1331 день и становится одной из самых продолжительных конфликтов в современной истории.

Испанская газета El Mundo описала 5 возможных сценариев завершения войны в Украине.

1. Трамп усилит давление на РФ и навяжет хрупкий мир

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что в скором времени это маловероятно, поскольку для Кремля эта война является "экзистенциальной", и он будет продолжать ее любой ценой.

Издание отметило, что согласно этому сценарию, переговоры не смогут положить конец войне, а смогут только приостановить ее, что будет на руку Москве.

2. Война расширится на восточные страны НАТО

Любая провокация, например, в районе стран Балтии может перерасти в полноценную войну альянса с РФ. Кремль может это сделать, чтобы проверить готовность стран НАТО применить ст. 5.

3. Война продолжится в 2026 году, несмотря на попытки ее прекратить

Издание назвало это одним из наиболее вероятных сценариев, потому что Украина не сдастся, а Путин не может выйти из войны без чего-то, что можно было бы представить как победу. При этом обе страны быстро исчерпывают свои ресурсы, но Европа помогает Украине, а Китай и КНДР - России.

4. Российская экономика перейдет в упадок, и Путин будет вынужден пойти на переговоры

Впервые за время войны в Кремле появилась реальная обеспокоенность по поводу быстрого ухудшения состояния российской военной экономики в последние месяцы и негативных прогнозов на 2026 год.

5. Поддержка союзников ослабнет и Украина вынуждена будет уступить всем требованиям РФ

Особенно в случае прихода к власти пророссийских партий в странах Евросоюза. Но маловероятно, из-за позиции восточных стран ЕС, которые побаиваются Россию.

