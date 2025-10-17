Саммит Трампа и Путина затмил планы Зеленского о Tomahawk, - Reuters

Встреча в Белом доме может стать испытанием доверия: Зеленский просит ракеты, а Трамп готовится заключить "сделку" с Путиным, который снова тянет время.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где планирует обсудить возможную поставку ракет дальнего действия Tomahawk. Но неожиданное объявление Трампа о новом саммите с Владимиром Путиным омрачило эти планы, пишет Reuters.

В четверг Трамп сообщил, что может встретиться с российским лидером "в течение следующих двух недель в Будапеште" - после двухчасового телефонного разговора, который назвал "продуктивным".

"Всю свою жизнь я заключал сделки. Думаю, что мы заключим и это соглашение", - сказал Трамп журналистам.

Президент США пообещал в пятницу проинформировать Зеленского о переговорах с Кремлем. Однако его примирительный тон вызвал в Европе опасения, что Вашингтон может пойти на уступки Москве, отсрочив передачу оружия Киеву.

Путин тянет время, чтобы сорвать "Томагавки"

Аналитики считают, что Кремль пытается повторить тактику промедления.

"Путин стремится отложить передачу ракет Украине. Это классическая дипломатия задержки", - пояснил эксперт Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Подобного мнения придерживается и украинский военный аналитик Николай Белесков из фонда "Вернись живым":

"Tomahawk не сломает Россию одним ударом, но создаст постоянное давление и будет разрушать ее военно-промышленный комплекс".

Зеленский, реагируя на заявление Трампа, подчеркнул, что Кремль реагирует только тогда, когда видит реальную угрозу.

"Нам они тоже нужны"

После разговора с Путиным Трамп заявил, что США не могут "истощать собственные запасы" ракет, намекнув на возможное сдерживание военной помощи Украине.

"Нам они тоже нужны. Мы не можем отдать все свои "Томагавки"", - сказал он журналистам, назвав это оружие "зловещим".

Европейские союзники опасаются, что новый саммит Трампа и Путина в Будапеште может повторить сценарий Аляски - громкие заявления без результатов, но с выгодой для Кремля.

Зеленский в США - контекст

Президент Украины Владимир Зеленский полетел в США для решения ключевого вопроса - обсудить с лидером США Дональдом Трампом расширение систем вооружения, которые США согласятся продать.

Как рассказал в интервью Axios глава Офиса президента Андрей Ермак, на первом месте в списке желаний Украины находятся ракеты "Томагавк". Киев все еще ожидает решения и считает, что "такое оружие может изменить правила игры".

Как сообщал УНИАН, Зеленский утверждал, что само наличие ракет будет мощным козырем в переговорах с Путиным, которому придется смириться с мыслью, что Москва находится в пределах досягаемости Украины.

