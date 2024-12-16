'Конец может приближаться': обозреватель NYT назвал 4 сценария финала войны в Украине

По его словам, один из сценариев сделает Украину заметно уязвимее, а остальные три - пока не получили достаточной поддержки среди союзников.

Почти три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину война, кажется, приближается к завершающей фазе, и перспективы заключения мирного соглашения становятся более реальными. Как пишет почетный профессором международных отношений в школе Пауэлла Городского колледжа Нью-Йорка, ученый Зальцмановского института изучения войны и мира Колумбийского университета Раджан Меном в статье для The New York Times, существует по меньшей мере три реальных сценария завершения войны.

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может значительно повлиять на ход войны. Трамп заявляет о намерении быстро прекратить конфликт, используя как угрозу прекращения военной помощи Украине, так и стимулирование переговоров с Россией. Впрочем, четкой стратегии по достижению договоренности он пока не представил.

В то же время американские приоритеты могут измениться в пользу переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Это подталкивает европейские страны к осознанию того, что безопасность Украины становится преимущественно их задачей.

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Возможные сценарии послевоенной безопасности Украины

1. Членство Украины в НАТО

Это остается главной целью Киева, однако достичь консенсуса среди членов Альянса будет сложно. Семь стран НАТО сейчас выступают против вступления Украины или предлагают его отложить, включая США.

2. Коалиция гарантов безопасности

Альтернативой может стать коалиция государств, готовых гарантировать безопасность Украины. Однако Киев будет настаивать на участии США в таких договоренностях, что маловероятно в условиях политики Трампа.

3. Вооруженный нейтралитет

Этот вариант предусматривает обязательства России не нападать на Украину, а Украина, в свою очередь, отказывается от вступления в НАТО и размещения иностранных войск. Хотя это может быть самым реалистичным компромиссом, он сделает Украину более уязвимой. Украина должна настаивать на сохранении сильной армии и праве закупать необходимое вооружение.

4. Европейское лидерство

Некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания своих войск в послевоенной Украине. Франция и Польша уже обсуждали этот вопрос, но до конкретных решений дело пока не дошло.

"После более чем 1000 дней войны, которая унесла тысячи жизни и уничтожила значительные части Украины, конец может приближаться. Но для прочного мира, а не для замораживания, которого хватит лишь для того, чтобы Россия перегруппировалась и перенапала, имеет значение то, что происходит после завершения войны", - подытожил профессор.

Окончание войны в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, как повлияют переговоры с Россией на бои на фронте. Эксперт напомнил, что происходило во времена АТО, а именно когда российские оккупанты продолжали наступать, когда "переговорщики обсуждали процесс прекращения огня".

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал хвастаться, якобы он "открыл дверь" к мирным переговорам Украины и России.

"Полгода назад никто не хотел слышать о мире. Теперь об этом говорят все", - написал он.

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