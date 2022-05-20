Глава МИД Испании поддержал недавнее предложение президента Франции о создании политического европейского сообщества нового типа.

Испания поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и ждет июньский доклад Еврокомиссии.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Reuters.

В июне Европейская комиссия опубликует отчет о том, принимать ли заявку Украины на вступление в ЕС. Вероятно, это станет затяжным процессом, который уже вызывает разногласия внутри Евросоюза.

Украина, в которую вторглась Россия, стремится к скорейшему вступлению в ЕС, против чего возражают такие страны, как Нидерланды и Хорватия.

Однако Альбарес отметил, что Испания поддержит принятие Украины, если только в июньском докладе Еврокомиссии не будет возражений на этот счет.

"Если отчет Европейской комиссии будет одобрительным, Испания поддержит стремление Украины стать кандидатом, а затем главы государств и правительств встретятся, чтобы обсудить пути этого", - сказал он.

Глава МИД Испании также поддержал недавнее предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской политической сообщества нового типа, которое позволит присоединиться странам вне блока, в частности Украине и Великобритании.

"Европа должна самоопределиться перед лицом будущих вызовов и будущего расширения, если это произойдет. Идея (Макрона) находится в рамках этих размышлений, и Испания приветствует все, что содействует процессу европейской интеграции", - сказал Альбарес.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина его уже заполнила и передала Евросоюзу.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединится к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в Европейском Союзе символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - заявил Михаил Подоляк.

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