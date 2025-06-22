Сейчас наиболее эффективными позициями на фронте являются группы окопов, известные как так называемые "лисьи норы".

За время полномасштабного вторжения эффективность тех или иных фортификационных сооружений изменилась. А опыт обороны города Бахмут в Донецкой области показал, что строительство огромных опорных пунктов потеряло актуальность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

"Видение целесообразности тех или иных фортификационных сооружений изменилось. В начале полномасштабной российской агрессии строились огромные опорные пункты, батальонные районы обороны... Как показал опыт Бахмута, в таком виде они утратили свою актуальность. Вооруженные Силы перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным. Теперь мы видим, что наиболее эффективная позиция - максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель", - сообщил Сырский.

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Он добавил, что все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Таково требование сегодняшнего дня.

"Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем", - отметил Сырский.

По его словам, можно наблюдать, что развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации.

"Если раньше все фортификационные сооружения строились с целью недопущения продвижения противника, в том числе на открытой местности, где противник мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились. Все строится вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства. И, конечно, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия", - отметил Сырский.

Как пояснил Главнокомандующий ВСУ, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой стороны - работают старые проверенные средства.

"Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление является действительно эффективным только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно - например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, - конечно, это укрепление не играет свою роль", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что на переднем крае солдаты зарываются и оборудуют для себя позиции саперными лопатами фактически самостоятельно.

"Первая линия готовится войсками непосредственно в ходе боевых действий. Вторая линия готовится, как правило, инженерными подразделениями Вооруженных Сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями. И третья линия, капитальная, строится областными военными администрациями. Есть много вопросов, качественная или некачественная", - сообщил Сырский.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, украинские военные делают фальшивые окопы из веток деревьев, чтобы обмануть российских операторов дронов, которые охотятся на них.

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