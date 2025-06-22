Операция готовилась в течение нескольких месяцев, говорит глава Пентагона.

В результате сегодняшнего удара американской авиации по Ирану "были уничтожены" ядерные амбиции Ирана, но изменение режима в этой стране Америка не ставит своей целью. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Пит Хегсет, которого цитирует CNN.

"Приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был целенаправленным, мощным и четким. Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа. ... Ядерные амбиции Ирана были уничтожены", - сказал Хегсет с трибуны Пентагона.

По его словам, подготовка плана ударов по Ирану заняла несколько месяцев, а непосредственное позиционирование американских сил на ударных позициях - несколько недель, после чего они лишь ждали отмашки от Трампа.

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"Когда говорит этот президент, мир должен слушать. Трамп стремится к миру, и Иран должен встать на этот путь", - цитирует Хегсета агентство Reuters.

Министр обороны США добавил, что сейчас Вашингтон прилагает многочисленные усилия для установления связи с иранскими официальными лицами, чтобы договориться о дипломатическом пути окончания конфликта.

"Я могу лишь подтвердить, что иранцам напрямую доставляются как публичные, так и частные сообщения по нескольким каналам, что дает им все возможности сесть за стол переговоров", – заявил Хегсет во время пресс-конференции.

Американский удар по Ирану: что известно

Как писал УНИАН, сегодня ночью Трамп сообщил, что авиация США нанесла удар по ядерным объектам Ирана. В частности под атаку попали объекты в районах Фордо, Натанза и Исфахан. Трамп заверил, что потерь с американской стороны не было, а все цели успешно уничтожены.

В Иране в ответ пригрозили США долговременными последствиями. При этом иранские чиновники даже на условиях анонимности уверяют, что ядерный объект в Фордо, который был главной целью удара, якобы существенно не пострадал.

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