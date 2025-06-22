Чернышов заявил, что это была рабочая командировка.

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что вернулся в Украину. По его словам, поездка за границу была рабочей командировкой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым СМИ стала неожиданно популярной) завершена. Завтра - возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике", - написал Чернышов.

Министр отметил, что, в частности, его команда будет работать над сохранением уже имеющейся поддержки граждан Украины в странах-членах Европейского Союза.

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"Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", - добавил он.

Скандал с Чернышовым - что известно

Напомним, что вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов выехал из Украины. Его пресс-служба в комментарии "Украинской правде" сообщила, что у министр находится в плановой командировке в странах ЕС.

В это время СМИ начали распространять информацию о задержке Чернышова за рубежом из-за дела о коррупции в Минрегионе. В частности, журналист-расследователь Михаил Ткач заявлял, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников министра, один из которых был уже у границы. Речь идет о бывшем госсекретаре Минрегиона Василии Володине и бывшем советнике Максиме Горбатюке.

Тем не менее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что министр действительно находится в рабочей командировке, а соответствующие документы уже подписаны.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Чернышов выехал из Украины для выполнения своих рабочих обязанностей. По его словам, министру поручили открывать хабы в разных странах и изучить вопросс множественного гражданства.

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