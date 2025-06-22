Инна обратилась к своим подписчикам в сети.

Украинская актриса и сценическая "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - после скандала вокруг артиста, который недавно пел свои песни на русском языке в столице, обратилась к подписчикам.

Не секрет, что ранее Инна уже высказывала свое мнение относительно этой ситуации и заступалась за коллегу. Тогда женщина отметила, что "на стороне разума", а они "битые-перебитые" и переживали различные скандалы за свою творческую карьеру. После того поста некоторые украинцы не поддержали мнение актрисы, а другие наоборот - стали на защиту Верки Сердючки и просили продолжать петь, несмотря на любую критику. Поэтому Белоконь решила поблагодарить подписчиков в своем Instagram.

"Мы целуем вас за поддержку. Обожаем. Ждем новых встреч и новых идиотов на нашем пути. Продолжаем жить", - написала женщина.

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Она также опубликовала совместное фото с Андреем Данилко, на котором они позировали в желто-голубых очках.

Что известно о скандальном выступлении Верки Сердючки

13 июня Верка Сердючка выступала в Киеве. На сцене артист исполнил свои песни, в частности, и старые хиты на русском языке. Соответствующие видео с записью концерта сразу распространилось в сети. Многие украинцы возмутились и даже подали жалобу на певца.

Напомним, ранее блогешар Елена Мандзюк отреагировала на выступление Верки Сердючки, которая пела на русском.

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