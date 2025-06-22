Ваши гаджеты шпионят за вами даже в спящем режиме - вот что они собирают

Фитнес-трекеры, умные колонки и браузеры превращают вас в источник аналитики.

Смарт-устройства давно стали частью нашей повседневной жизни - от умных часов и колонок до электробритв и даже зубных щеток. Все эти технологии работают на основе искусственного интеллекта и активно собирают данные о нас: как мы двигаемся, что говорим, что ищем и даже - как спим. И даже тогда, когда кажется, что устройство "спит", оно все еще слушает, пишет Live Science.

Что именно собирается и как это работает

Генеративные ИИ, как ChatGPT или Google Gemini, фиксируют все, что вы вводите в чат. Ваши запросы, ответы, уточнения - все сохраняется и используется для улучшения работы системы. Даже при возможности отказаться от использования ваших запросов для обучения моделей, компании продолжают сохранять личные данные.

Прогнозные ИИ, которые используют соцсети (Facebook, Instagram, TikTok), собирают все ваши действия: лайки, просмотры, комментарии, даже время, проведенное возле каждого поста. Эти данные формируют цифровые профили, которые затем могут быть использованы для персонализированной рекламы или проданы сторонним фирмам.

Видео дня

Веб-сайты используют cookie и трекинг-пиксели, чтобы следить за вашими действиями онлайн. Один только сайт может сохранить на вашем устройстве сотни трекеров. Умные устройства - колонки, часы, фитнес-браслеты - собирают голосовые данные, биометрию, геолокацию. Даже в режиме ожидания они слушают команду пробуждения и могут случайно записать частные разговоры.

Закон и границы приватности

Многие такие данные не защищены законами о медицинской конфиденциальности. Например, фитнес-трекеры не обязаны соблюдать HIPAA. А случай 2018 года, когда Strava обнародовала карту тренировок, невольно раскрыв военные объекты, стал громким примером рисков.

Некоторые компании, как Palantir, активно сотрудничают с правительствами, анализируя огромные массивы данных. Это позволяет создавать глубокие цифровые профили граждан, иногда без их ведома.

Тревожный пример - Amazon, которая с 28 марта 2025 года автоматически сохраняет все голосовые записи с устройств Echo в облаке, без возможности отключить эту функцию. Это вызывает беспокойство относительно потери контроля над собственными данными.

Что делать пользователю?

Не вводите личную или конфиденциальную информацию в чат-боты.

Выключайте микрофоны или полностью отключайте устройства, когда не хотите быть услышанными.

Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности - часто она сложная, но важная.

Ограничьте использование приложений и сервисов, которые без вашего разрешения собирают данные.

В мире, где данные - это новая валюта, пользователь должен быть не просто потребителем, а сознательным владельцем своего цифрового следа.

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