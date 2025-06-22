По словам Геннадия Хазана, Россия разбавляет во время атак свои "шахеды" обманками и настоящими дронами.

РФ не производит столько беспилотников, чтобы запускать их по 500 или 1000 штук в день по территории Украины. Такая ситуация будет продолжаться в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо".

"Я спросил у одного военного аналитика - он мне сказал, что такого производства по состоянию на сейчас в России нет. Чтобы делать 1000 "шахедов" ежедневно - это означает 30 тыс. "шахедов" в месяц. Сейчас есть верифицированные данные о 100, чуть больше в день", - объяснил эксперт.

По его словам, не нужно пугать граждан Украины, однако Россия не останавливает производство этих дронов.

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"Во время атаки они их разбавляют - минимум половина обманки и остальное. Угрозы 500 или 1000 "шахедов" одномоментно в ночь - то есть 500 "шахедов" и 500 обманок должно лететь, в ближайшее время до 4 месяцев такой угрозы нет", - заверил Хазан.

Угроза "шахедов" для Украины - последние новости

Ранее военнослужащий батальона беспилотных систем 59-й штурмовой бригады СБС Александр Карпюк объяснил, почему Украина не может эффективно противодействовать "шахедам". По его словам, это связано с тем, что украинские военные не имеют соответствующей системы для противодействия таким беспилотникам.

"Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ (Александру Сырскому), и к (всем остальным). Все понимали, что есть Елабуга, и она наращивает количество "шахедов". Смысл в том, чтобы производить их настолько много за раз, что наша линия ПВО была неэффективной, чтобы просто ее перегрузить. Это было понятно еще годы назад. То есть, Елабугу не построили за месяц", - подчеркнул Карпюк.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце ответил, возможно ли над Киевом сбивать "Шахеды" с помощью FPV. Он считает, что это может потребовать определенных дополнительных систем и ресурсов. По его словам, на поле боя такие технологии уже используются.

"Если говорить о сложности использования, то действительно необходимо иметь нужное количество пилотов, которые способны осуществлять управление такими системами. Во-вторых, необходимо учесть скорость полета самого беспилотника и радиус его полета до этого дрона типа "шахед", ведь, как правило, скорость полета таких беспилотников составляет около 200 километров в час", - объяснил Долинце.

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