GBU-57 - самый мощный неядерный боеприпас, который не имеет аналогов в мире.

Для уничтожения иранских ядерных заводов США применили 13-тонные свободнопадающие бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), способные уничтожать подземные объекты. Еще 10 лет назад у Пентагона было только два десятка таких боеприпасов.

Для начала стоит рассказать, что это за бомба вообще. GBU-57 считается самым мощным неядерным боеприпасом в мире. Ее создали для поражения сверхзащищенных и глубоко заглубленных целей, в частности подземных военных объектов, таких как командные бункеры.

Ее вес составляет около 13,6 тонн (30 000 фунтов), из которых более 2,5 тонны - это взрывчатка. Благодаря удлиненной и укрепленной форме, бомба способна проникать на глубину более 60 метров в бетон или 40 метров в скалу перед детонацией. MOP предназначена для сброса с высоты стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit - и исключительно ими. Это одна из причин, почему Израиль не мог самостоятельно уничтожить подземный завод в Фордо, даже если бы получил от американцев саму бомбу - у него просто нет этих бомбардировщиков.

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Впервые о разработке GBU-57 стало известно в 2000-х годах, а производить ее начали только в середине 2010-х. На сегодня эта бомба не имеет аналогов в мире, ни одно другое государство не имеет ничего подобного.

Как отмечают аналитики Defense Express, атака по Ирану этой ночью была первым случаем применения GBU-57 в реальных боевых действиях. По озвученным Пентагоном данным, всего американские бомбардировщики сбросили на иранские подземные заводы 14 таких бомб. Интересно, что в 2015 году Пентагон официально сообщал, что имеет лишь 20 единиц GBU-57.

В мае прошлого года издание Bloomberg писало о расширении завода по производству боеприпасов в Оклахоме и озвучило тогда статистику по производству противобункерных бомб - две единицы в месяц до реконструкции завода и шесть-восемь бомб после нее.

"С учетом этих данных, можно предположить, что на момент проведения операции Midnight Hammer ночью 22 июня, США в целом могли иметь в своем распоряжении несколько сотен бомб GBU-57. Что, конечно, не слишком большое количество с учетом, что на удар только по объекту в Фордо ушло 12 бомб", - отмечает Defense Express.

Удар США по Ирану: последние новости

Как писал УНИАН, после американского удара по заводам по производству ядерного топлива в Иране парламент страны принял решение о необходимости заблокировать Ормузский пролив, через который свою нефть экспортируют Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Ирак, Кувейт и сам же Иран. Потенциально это может привести к невиданному за последние полвека топливному кризису в мире и резкому увеличению нефтяных доходов для России.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что перекрытие Ормузского пролива будет означать крах иранской экономики.

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