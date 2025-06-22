При этом отмечает, что речь не идет о массовом производстве на сегодня.

На сегодня речь не идет о массовом производстве "Шахеда" со встроенной камерой, модулем искусственного интеллекта, но необходимо понимать все угрозы, которые они несут. Об этом сказал авиационный эксперт, член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце в эфире "Радио NV", отвечая на вопрос по поводу применения РФ нового "Шахеда".

Он отметил, что речь не идет о массовом производстве таких беспилотников врагом, потому что использование таких систем с модулями машинного обучения или так называемого компьютерного зрения требуют достаточно дорогой электроники, а это делает каждое изделие дороже на тысячу и даже на несколько тысяч долларов.

Долинце отметил, что беспилотники типа "Шахед" с ручным управлением могут использоваться для нанесения ударов по пограничным и прифронтовым городам.

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"Они могут использоваться Россией не столько для нанесения ударов по тыловым целям, а в первую очередь по военным объектам и объектам обороны у линии фронта. А с использованием элементов машинного обучения и дистанционного управления с использованием ретрансляторов, то фактически речь идет об угрозах на глубину до 100 км, которые будут давать России возможность даже в условиях активной системы РЭБ обеспечивать достаточно точное поражение объектов, потому что они позволяют оператору в ручном режиме выбрать цель и дальше беспилотник автоматически будет ее атаковать даже при условии потери связи с оператором", - подчеркнул эксперт.

По его словам, также есть риск использования каналов передачи мобильной связи, в частности, мобильного Интернета, что позволит беспилотнику долететь в тыл Украины и далее по указанию по каналам Интернет-связи оператора выбрать цель и обеспечить более точное попадание за счет элементов машинного обучения и машинного зрения.

Новые беспилотники россиян

Как сообщал УНИАН, у россиян появился новый беспилотник, задачей которого является разведка приграничных и прифронтовых маршрутов для "шахедов" и фиксация работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Безкрестнов отмечает, что внешний вид дрона такой же как у "Шахеда", а высота его полета - 1-3 километра.

Он отметил, что на такой высоте аналоговый видеопередатчик диапазона 1.2 способен передавать картинку на 50 километров и более.

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