Всем советуют сохранять спокойствие и воспринимать происходящее как еще один шаг к внутреннему росту.

Астролог Марен Альтман рассказала, что сейчас мы проживаем "soft girl summer" - "лето нежной девочки". Она напомнила, что до этого было "жаркое лето девчонок", "капризное лето" и "барби-лето". А у лета 2025 именно такое имя. По ее мнению, пусть это и звучит не так эффектно, как предыдущие тренды, но с астрологической точки зрения это более благоприятный сезон, пишет YourTango.

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Как отмечается, общее настроение лета 2025 связывают с положением Юпитера, и сейчас, когда он находится в знаке Рака, это придает сезону более эмоциональный оттенок.

"С Юпитером в Раке ваши чувства и потребность в безопасности становятся сильнее", - объяснила Альтман.

Хотя это может прозвучать немного грустно, Альтман заверила, что в целом Юпитер в Раке - это "очень позитивный эмоциональный транзит". Хотя и придется прочувствовать все, окунуться в ностальгию, но благодаря Сатурну и Нептуну в Овне вы научитесь сдержанности и обретению личных границ.

Раньше многим хотелось срываться с цепи и говорить все, что приходит в голову. Но нынешнее лето посвящено внутренней трансформации - очищению от токсичных привычек, росту и зрелости.

"Так что, хоть это лето и не такое яркое и "сюжетное", как другие, с астрологической точки зрения оно, возможно, лучше предыдущего", - предположила астролог.

Указывается, что Юпитер - планета расширения, а Рак связан с домом и семьей. Поэтому сейчас внимание людей все больше сосредоточено на этих аспектах жизни. Как добавила астролог Индиго Селах-Джаэль, настроение - "лето домашней девочки":

"Мы остаемся в помещении - и расцветаем".

Может, люди и не будут так активно путешествовать и тусоваться, как обычно, но в этом сдвиге есть своя глубина и ценность, пишет издание.

Отмечается, что, несмотря на все, лучшее, что можно сделать уже сейчас, - это сохранять спокойствие и воспринимать происходящее как еще один шаг к внутреннему росту.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака вы не узнаете после лета 2025-го.

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