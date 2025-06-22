Генштаб получил информацию непосредственно от офицера, который публично раскритиковал командование.

Скандал в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", где командир одного из батальонов публично пожаловался на "дебильные задачи" от командования, закончился фактически ничем. Присланная Генштабом комиссия признала самого же комбата "недисциплинированным". Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Александр Ширшин, который и является тем самым комбатом.

Он отметил, что проверка от Генштаба просто выписала ему "замечание", которое не предусматривает никаких денежных взысканий или понижения в должности. Сам Ширшин убежден, что даже этот формальный выговор является несправедливым, поскольку был сделан на основании причин, которые "не соответствуют действительности".

Вместе с тем комбат все же смог озвучить свои претензии "наверх".

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"Мы имели разговор с Генеральным штабом, где я часть из этих вопросов озвучил. Не знаю, что они будут с этим делать, потому что у меня есть определенные сомнения", - сказал он.

По словам Ширшина, реакция на его демарш была разной - кто-то выражал поддержку, кто-то наоборот угрожал.

На прямой вопрос журналиста, сколько именно людей потерял его батальон из-за "дебильных задач" от командования, Ширшин заявил, что не может называть цифры, пока идет война.

"Но для меня каждая [потеря] болезненна. Особенно больше всего она ощущается, когда ты командир роты, когда ты каждого знаешь лично, и я знаю, что это такое. Когда ты общаешься с родственниками. Попробуйте им объяснить, почему погиб их муж, брат, сын, отец. Особенно, когда задача была такого уровня, и такого качества, как мы получили", - сказал военный.

Скандал в 47-й бригаде: что надо знать

Как писал УНИАН, в середине мая комбат из 47-й ОМБр Александр Ширшин подал рапорт об увольнении с должности и публично раскритиковал командование. В частности он обвинил военное руководство в бессмысленных задачах, которые приводят к неоправданным потерям среди личного состава. "Дебильнее задач, как на текущем направлении, я не получал", - сказал он тогда.

В тот же день Генштаб сформировал комиссию, чтобы провести проверку заявлений комбата.

Однако месяц спустя Ширшин сообщил, что проверяющие пришли к "мощно-неожиданному выводу" о "недисциплинированности" самого комбата и необходимости сделать ему "замечание".

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