Артистка дала совет коллеге и поделилась собственным опытом перевода песен.

Украинская певица Ирина Билык впервые высказалась о скандальном концерте Верки Сердючки, на котором артист пел на русском языке.

Исполнительница отметила, что Андрей Данилко ее друг. Поэтому она бы советовала ему спокойно относиться к критике и попробовать перевести свои хиты на украинский язык.

"Я просто хочу пожелать Андрею, он мой друг. Действительно, не надо, скажем, впадать в агрессию, там, воевать даже с теми, кто воюет с тобой. Просто попробовать перевести одну песню, и оно дальше покатит. Я говорю это, я знаю, на себе, и это будет круто", - отметила Билык в комментарии для Новини.LIVE.

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Ирина также добавила, что и ей было сначала трудно петь украиноязычные версии своих песен, но сейчас она уже привыкла к их новому звучанию.

"Мне было трудно переводить песни, у меня депрессия была, что мне надо это по-новому исполнять, это очень тяжело, кстати. Если ты 20 лет пел "Мы будем вместе, я знаю", а сейчас я пою: "Мы будем разом, я знаю", но мне снова нравятся эти слова. Я уже почувствовала этот кайф, что люди меня поддерживают, все встают и зал поет", - добавила певица.

К слову, 13 июня Верка Сердючка выступала в Киеве. На сцене артист спел свои старые хиты на русском языке, чем возмутил некоторых украинцев. Позже ведущий Виктор Дяченко подал жалобу на певца после чего Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал. В частности, мужчина отметил, что русскоязычным песням не место в украинской столице.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки сделала заявление после скандального выступления артиста на русском языке.

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