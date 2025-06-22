Сегодня, 22 июня, россияне нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), где проводились занятия с военнослужащими. Об этом сообщает Командование Сухопутными войсками ВС Украины на своей странице в Facebook.
Отмечается, что благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь. Тем не менее есть погибшие и раненые.
Всем пострадавшим в результате российского удара оперативно оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в Командовании Сухопутными войсками ВСУ.
"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.
В Командовании Сухопутными войсками ВСУ добавили, что была создана специальная комиссия, которая занимается выяснением всех обстоятельств происшествия. Также на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Обновлено в 17:38. в Командовании Сухопутными войсками ВСУ сообщили, что по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.
Удар по полигону в Сумской области
Напомним, что 20 мая российские оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону в Сумской области. Атака произошла во время занятий на стрельбище воинской части.
В Нацгвардии сообщали, что в результате удара погибли 6 военных и еще 10 человек получили ранения. Отмечалось, что командира воинской части отстранили.