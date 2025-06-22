Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности удалось избежать многочисленных потерь.

Сегодня, 22 июня, россияне нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), где проводились занятия с военнослужащими. Об этом сообщает Командование Сухопутными войсками ВС Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь. Тем не менее есть погибшие и раненые.

Всем пострадавшим в результате российского удара оперативно оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в Командовании Сухопутными войсками ВСУ.

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"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Командовании Сухопутными войсками ВСУ добавили, что была создана специальная комиссия, которая занимается выяснением всех обстоятельств происшествия. Также на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Обновлено в 17:38. в Командовании Сухопутными войсками ВСУ сообщили, что по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Удар по полигону в Сумской области

Напомним, что 20 мая российские оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону в Сумской области. Атака произошла во время занятий на стрельбище воинской части.

В Нацгвардии сообщали, что в результате удара погибли 6 военных и еще 10 человек получили ранения. Отмечалось, что командира воинской части отстранили.

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