Через полгода США, вероятно, уже бы не решились атаковать Иран.

У США было достаточно "узкое окно" для уничтожения иранской ядерной программы. Уже через несколько месяцев для этого могло быть слишком поздно. Об этом в интервью NBC News рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана", - сказал Вэнс, назвав удары по Ирану "свидетельством мощи американских военных".

На вопрос, какие разведывательные данные привели к этому решению, Вэнс заявил об "узком окне возможностей".

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"Мы могли бы не осуществить эту атаку через шесть месяцев. ... У нас было узкое окно, в котором мы могли затормозить [иранскую ядерную] программу на очень долгое время. Я думаю, что было бы безответственно со стороны президента не предпринять тех действий, которые он предпринял. Иранцы прекратили добропорядочные переговоры - это стало настоящим катализатором", - сказал он.

Вице-президент также предположил, что Трамп решился санкционировать удары после того, как выдвинул Ирану "частные ультиматумы".

Удар США по Ирану: последние новости

Как писал УНИАН, минувшей ночью США нанесли ракетные и бомбовые удары по объектам в Иране, которые связывают с иранской ядерной программой. Глава Пентагона заявил, что в результате атаки иранская ядерная программа была уничтожена.

Сообщается, что для атаки США задействовали стратегические бомбардировщики B2 Spirit и ракеты Tomahawk. Самолеты взлетали с военных баз на территории США и преодолели 12 тысяч километров для удара, проведя в воздухе 18 часов.

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