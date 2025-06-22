Артистка отметила, что стоит делать несколько простых ритуалов.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что за время второй беременности набрала 22 килограмма, сейчас имеет идеальную фигуру. Артистка часто публикует фото своего подтянутого тела в сети и решила поделиться секретами своей стройности.

Звезда отметила, что делает ежедневные ритуалы, которые помогают держать себя в форме.

"Я к вам с секретами стройности. Первое - создайте вокруг себя дисциплину спорта, хотя бы на 20-30 минут в день. Второе - заканчивайте есть на ночь. Боже, я обожаю перекусить в 23.00. Ну грешу, как все. Но знаете, как классно и прекрасно просыпаться, если удержался на ночь? Такая легкость, такая стройность. Животик прилипает к спине", - отметила Полякова в своем Instagram.

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Также звезда дала совет, как не есть перед сном. По ее словам, это желание стоит заменить на физическую активность.

"Хочется на ночь что-то заточить из холодильника - поприседайте. Честно говорю, просто рукой снимает. Или начните медитацию и просто лелейте свой голод, уходите в него. Он должен вам подарить легкость на утро", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Оля Полякова назвала лучшую диету для подтянутой кожи.

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