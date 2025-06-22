Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что за время второй беременности набрала 22 килограмма, сейчас имеет идеальную фигуру. Артистка часто публикует фото своего подтянутого тела в сети и решила поделиться секретами своей стройности.
Звезда отметила, что делает ежедневные ритуалы, которые помогают держать себя в форме.
"Я к вам с секретами стройности. Первое - создайте вокруг себя дисциплину спорта, хотя бы на 20-30 минут в день. Второе - заканчивайте есть на ночь. Боже, я обожаю перекусить в 23.00. Ну грешу, как все. Но знаете, как классно и прекрасно просыпаться, если удержался на ночь? Такая легкость, такая стройность. Животик прилипает к спине", - отметила Полякова в своем Instagram.
Также звезда дала совет, как не есть перед сном. По ее словам, это желание стоит заменить на физическую активность.
"Хочется на ночь что-то заточить из холодильника - поприседайте. Честно говорю, просто рукой снимает. Или начните медитацию и просто лелейте свой голод, уходите в него. Он должен вам подарить легкость на утро", - добавила исполнительница.
Напомним, ранее Оля Полякова назвала лучшую диету для подтянутой кожи.