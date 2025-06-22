В селе проживает всего 19 человек.

В селе Гвоздов Винницкой области по состоянию на май 2025 года жили всего 19 человек. Самому младшему жителю - полтора месяца. Это первый ребенок, который родился в этом населенном пункте за последние 27 лет, сообщает Суспільне.

Как рассказала заместитель немировского городского головы Лариса Кушко, родители 1,5-месячного Гавриила переехали в Гвоздов 5 лет назад из Умани Черкасской области.

"По всей Украине искали село, где нет домов. Нам посоветовали Гвоздов. Сказали, что будем здесь счастливы. И оно действительно так. Не хотим обратно в город, об этом речи не идет. Спокойствие, природа, здоровье - это самое главное. Нам здесь нравится. Пожалуй, так рискнуть не каждый может: без общения, возможности каждый день в город выйти", - поделилась мать мальчика Мария Бевз.

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В селе, которое расположено в 63 километрах от областного центра, большинство зданий заброшены и полуразрушены. По словам заместителя городского головы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди переезжают в города, где есть возможность заработать деньги и содержать семью. В то же время, по ее мнению, и Гвоздов "не вымирает, а оживает", ведь здесь работает благотворительный фонд ОО "Ноев Ковчег", и поэтому приезжают много людей.

Житель села Александр Бартош рассказал, что в его детстве здесь было значительно больше людей, а теперь бывает, что даже "поздороваться не с кем", особенно зимой людей не видно. По его словам, в селе нет ни школы, ни детсада, ни больницы, даже медпункта, а магазин - в 10 километрах. Однако, говорит он, есть лес, река и спокойствие.

Самая старшая жительница - 85-летняя Оксана Бенейдик - рассказала, что была швеей, работала на ферме. Сейчас же живет одна, поскольку муж и две дочери умерли.

В хозяйствах местные разводят пчел, кур, держат собак, чтобы отпугивали лис, рассказал Александр Бартош.

"Посмотрим, насколько нас хватит. Пока нам здесь хорошо. А в цивилизацию не очень хотим идти. Не привыкли мы к ней", - добавил мужчина.

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Как сообщал ранее УНИАН, самая большая пропасть техногенного характера в Украине находится в Кривом Роге. Более полувека назад там, на месте отработанной шахты, где добывали железную руду, образовалась пропасть глубиной 300 метров. Несмотря на опасность обвала и оползня, сюда ежегодно приходят экстремалы для того, чтобы увидеть эту пропасть.

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