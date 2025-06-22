Иногда мы можем недопить кофе и вспомнить о нем только на следующий день. Пора узнать, что с ним в итоге делать.

Соблазнительный вкус и аромат свежезаваренного кофе — безусловно, одно из простейших, но величайших удовольствий в жизни. Однако недопитый кофе — реальность, от которой тоже не стоит убегать.

Один из ключевых факторов, который стоит учитывать при решении разогреть ли старый кофе, — это содержание кофеина, пишет The Takeout.

Сколько держится кофеин в кофе

Поскольку вкус уставшего кофе спустя всего несколько часов становится заметно хуже (особенно после повторного подогрева), логично предположить, что кофе со временем теряет и свою "магическую" силу — кофеин.

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Хотя действительно кофе может терять немного кофеина, если долго хранится и при этом неправильно, сам кофеин в заваренном кофе довольно стабилен и разрушается куда медленнее, чем вкусовые соединения. Иначе говоря, кофе вчерашнего дня, скорее всего, будет немного выдохшимся на вкус, но даст вам примерно ту же дозу бодрости, что и свежесваренный.

Можно ли повторно разогревать кофе

Чтобы сохранить как вкус, так и кофеин, лучше всего перелить оставшийся заваренный кофе в герметичный контейнер и убрать в холодильник. Это сведет к минимуму воздействие света и воздуха — главных виновников разрушения как вкусовых компонентов, так и кофеина.

При правильном хранении остатки кофе можно безопасно употреблять в течение трёх-четырёх дней. После этого лучше избавиться от напитка — да и вкус, скорее всего, будет уже не из самых приятных.

Кроме того, предметом бурных споров является выбор способа разогрева кофе. Самый простой и быстрый вариант — просто разогреть его в микроволновке. Но есть люди, которые предпочитает аккуратно подогревать кофе на плите.

В любом случае, повторный подогрев не снижает содержание кофеина — напротив, оно даже может немного увеличиться за счёт испарения части воды.

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