Речь идет о новом европейском объединении с центром в Европейском Союзе.

Вступление Украины в Европейский Союз, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Президент Франции Эммануэль Макрон предложил несколько инициатив, которые могли бы помочь ускорить этот процесс.

В частности, французский лидер выступает за создание нового типа "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам, не входящим в ЕС, присоединится к "основным европейским ценностям", пишет Reuters.

"Украина, благодаря своей борьбе и мужества, уже является ключевым членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", – заявил Макрон заседании Европарламента в Страсбурге.

Reuters пишет, что вместо снижения высоких стандартов вступления в Евросоюз Макрон предложил создать параллельную структуру, которая бы понравилась странам, которые стремятся присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова) или оставили его, вероятно, имея в виду Великобританию.

В то же время он отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС. И добавил, что ЕС с "его уровнем интеграции и амбиций" якобы не может быть единой организационной структурой в Европе.

Напомним, в понедельник, 9 мая, Украина заполнила вторую часть анкеты на статус кандидата в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ответ на запрос Украины о членстве в ЕС будет предоставлен в "начале лета".

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