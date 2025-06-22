В то же время враг продвинулся возле двух населенных пунктов.

Украинские военные освободили от российских оккупантов село Андреевка, что в Сумской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также сообщается, что сейчас российские оккупанты продвинулись вблизи Привольного и в Шевченково.

В DeepState добавили, что благодаря освобождению Андреевки украинские бойцы сумели стабилизировать свой левый фланг. Как отметили аналитики, 225 отдельный штурмовой полк после длительных боев и мероприятий по зачистке российских сил в селе, взял под контроль Андреевку.

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"Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, поскольку враг вгрызся в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотень и Писаревка", - подчеркнули в сообщении.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Сумщине. По его словам, на этом направлении россияне имели разные планы и "безумные намерения", однако украинские бойцы сдерживают и уничтожают оккупантов.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный оценил успехи РФ на Сумщине. Он сообщил, что россияне смогли зайти на окраины населенного пункта Юнаковка, где есть большое количество домов, из которых можно держать оборону.

"И если они там закрепятся, то смогут сделать опорный пункт и двигаться дальше на Сумщину. От Юнаковки до Сум по прямой около 22 километров. Между Юнаковкой и Сумами еще есть село Хотень и Писаревка. Два довольно больших села и огромный лес", - объяснил Нарожный.

Эксперт предупредил, если России удастся продвинуться дальше и зайти в этот лес - ситуация для Сил обороны станет опасной.

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