Большинство политиков все же выразили надежду на дипломатическое урегулирование кризиса.

Реакция мира была разной на американские удары по трем иранским ядерным объектам: от одобрения, например Израиля, который приветствовал решение президента США Дональда Трампа, до резкого осуждения, например, со стороны ООН или Венесуэлы. Комментарии политиков разных стран относительно ударов Соединенных Штатов по Ирану собрало агентство Reuters.

"Поздравляю, президент Трамп. Ваше смелое решение атаковать ядерные объекты Ирана с впечатляющей и праведной силой Соединенных Штатов изменит историю... История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный режим мира самого опасного оружия в мире", - написал в сети Х премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что США как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций совершили серьезное нарушение Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, атаковав "мирные ядерные установки Ирана".

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"События этого утра являются возмутительными и будут иметь вечные последствия. Каждый член ООН должен быть встревожен этим чрезвычайно опасным, беззаконным и преступным поведением. В соответствии с Уставом ООН и его положений, позволяющих законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", - подчеркнул иранский министр.

А вот председатель Национального совета сопротивления Ирана Марьям Раджави в своем заявлении призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи уйти и подчеркнул, что "иранский народ приветствует окончание войны и стремится к миру и свободе".

"Хаменеи отвечает за непатриотический проект, который, кроме того, что унес бесчисленное количество жизней, стоил иранскому народу не менее 2 триллионов долларов - и теперь все это превратилось в дым", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность применением силы США против Ирана:

"Это опасная эскалация в регионе, который уже находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности. Существует растущий риск того, что этот конфликт может быстро выйти из-под контроля, что будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения, региона и мира".

Он призвал государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств в соответствии с Уставом ООН и другими нормами международного права. По словам Гутерреша, "в этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса". Генсек ООН подчеркнул, что военного решения в этой ситуации нет, а "единственный путь вперед - это дипломатия".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ядерную программу Ирана "серьезной угрозой международной безопасности" и заявил, что этой стране "никогда нельзя позволить разработать ядерное оружие".

"США приняли меры для смягчения этой угрозы. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а стабильность в регионе является приоритетом. Мы призываем Иран вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения для положения конца этому кризису", - подчеркнул Стармер.

О том, что разработка Ираном ядерного оружия станет "угрозой международной безопасности", сказала и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас:

"Я призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и предотвратить дальнейшую эскалацию. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра".

В МИД Катара заявили, что государство "сожалеет об ухудшении ситуации после бомбардировки иранских ядерных объектов и с большой обеспокоенностью следит за развитием событий после недавних нападений на братскую Исламскую Республику Иран, направленных против ее ядерных объектов". Также там предупредили, что "опасная напряженность" в регионе "приведет к катастрофическим последствиям на региональном и международном уровнях".

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба считает, что как можно скорее должна произойти деэскалация конфликта. Он заявил, что его страна следит за ситуацией внимательно и с "глубоким беспокойством".

В МИД Италии выразили надежду, что после атаки, "которая нанесла огромный ущерб производству ядерного оружия и создала угрозу для всего региона, может начаться деэскалация, и Иран сможет сесть за стол переговоров".

Министр законодательства Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что решительно поддерживает "усилия, направленные на дипломатию":

"Мы призываем все стороны вернуться к переговорам. Дипломатия обеспечит более длительное решение, чем дальнейшие военные действия".

С тем, что ядерная и баллистическая ракетная программа Ирана представляет угрозу международному миру и безопасности, согласились в правительстве Австралии.

"Ситуация с безопасностью в регионе является очень нестабильной. Мы продолжаем призывать к деэскалации, диалогу и дипломатии", - подчеркнули там.

В МИД Мексики призвали "к дипломатическому диалогу ради мира между сторонами, вовлеченными в ближневосточный конфликт" и к "деэскалации напряженности в регионе". Венесуэла же осудила "военную агрессию США против Ирана" и потребовала "немедленного прекращения боевых действий".

"Мы решительно осуждаем бомбардировку США ядерных объектов Ирана, что является опасной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Агрессия серьезно нарушает Устав ООН и международное право и погружает человечество в кризис с необратимыми последствиями", - написал в сети Х президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Удары США по Ирану: главное

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. По словам Трампа, на основной объект - Фордо - был сброшен полный боезапас бомб. Он поздравил "великих американских воинов" и добавил, что "в мире нет другой армии, которая могла бы сделать это".

Также президент США заявил, что Иран должен немедленно заключить мир, иначе Америка нанесет "гораздо более масштабные" удары по ядерной инфраструктуре страны. Он подчеркнул, что осталось еще много целей, и хотя "сегодняшняя была самой сложной" и, возможно, самой смертоносной, однако, если мир не наступит быстро, США "будут преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством".

Издание NYT написало, что Иран оказался на грани войны с США после атаки на ядерные объекты. В ответ Иран заявил о готовности к масштабному ответу, предупредив об опасности дестабилизации всего региона.

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