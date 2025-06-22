Рубио предостерег Тегеран от "худшей ошибки".

США готовы хоть завтра вернуться к переговорам с Ираном, но, если он попытается ответить на американские удары, это будет "худшей ошибкой, которую они когда-либо делали". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью FOX News.

Он заверил, что США не намерены менять правящий режим в Иране. Цель ударов была в другом.

"У нас было три цели. Мы поразили эти три цели. С решительной силой, и это была суть миссии, и это то, чего мы достигли. Что будет дальше, зависит от их действий. Они хотят переговоров? Мы готовы к переговорам. Они хотят хитрить и делать опасные вещи? У нас есть ответы", - отметил госсекретарь.

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Также Рубио прокомментировал намерение Ирана перекрыть Ормузский пролив, через который на мировой рынок экспортируется львиная доля нефти.

"Это будет еще одной катастрофической ошибкой - фактически экономическим самоубийством для страны", - подчеркнул глава Госдепа.

Американский удар по Ирану

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в результате американского удара иранская ядерная программа была уничтожена. Вместе с тем он отметил, что США не намерены менять правящий режим в Иране.

Вице-президент Джей Ди Вэнс в свою очередь намекнул, что Иран уже был достаточно близок к созданию своего ядерного оружия. По словам Вэнса, у США было "узкое окно" для этого удара, и уже через несколько месяцев для него могло быть поздно.

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