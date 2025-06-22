Православный праздник сегодня в народе именуют Аграфеной Купальницей.

23 июня по новому церковному календарю чтят память мученицы Агриппины Римской, жившей в III веке. В народном календаре день известен как Аграфена Купальница, с него начинается подготовка к Иванову дню. Какие приметы и традиции связаны с 23 июня, а также что за праздник сегодня церковный по юлианскому календарю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

23 июня (по старому стилю - 6 июля) в православной церкви чествуют мученицу Агриппину Римскую.

Святая родилась в Риме и, отказавшись от мирского, всю свою жизнь посвятила служению Богу. Во времена правления императора Валериана начались гонения на христиан, попала под преследования и Агриппина. Ее арестовали и заставляли отречься от веры, но она была непреклонна. После долгих пыток мученица умерла. Ее тело тайно перенесли на Сицилию - по преданию, у святых мощей не раз случались чудесные исцеления. Позже святыню перевезли в Константинополь (ныне Стамбул).

Видео дня

Какой сегодня православный праздник еще:

почитают священномученика Евстохия, пресвитера;

мучеников Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю (юлианскому календарю) - 23 июня вспоминают святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири и чудотворца.

С какими молитвами обращаются к святой, что сегодня нельзя делать

В молитвах к мученице Агриппине просят о выздоровлении и исцелении от болезней.

Как уже говорили, в народе день получил прозвище Аграфена Купальница. Вечером в этот день начинались купания - наступала ночь на Ивана Купала. Интересно, что в народной традиции праздники Аграфена Купальница, Иван Купала и Петра и Павла слились в одни большой праздник и вобрали в себя как языческие, так и христианские обычаи.

Девушки в это время гадают на венках, пуская их на воду: если венок плывет по воде - судьба будет счастливой, тонет - впереди непростые испытания. Считается, что травы и коренья, собранные в Купальскую ночь, обладают особой целебной силой. Многим известна также легенда о цветке папоротника, который расцветает лишь в эту ночь, а нашедший его получает дар предвидения и возможность находить сокровища.

Также, чтобы отпугнуть нечисть, которая в это время выходит на свет, устраивают шумные гулянья и прыгают через костер - очищают энергетику.

В эту дату церковь, как и всегда, предостерегает от ругани и конфликтов, жадности, зависти, уныния и отказа в помощи.

По народным приметам в этот день запрещается:

давать деньги в долг - будет сложно их вернуть;

отказывать в помощи - к бедности и болезням;

ходить в грязной одежде.

Главный запрет дня - отказ от купания, считается, что это может навлечь болезни.

О чем говорят погодные приметы 23 июня

По приметам дня судят о погоде:

дождь на Аграфену - теплая погода наступит только через пять дней;

радуга после дождя - к затяжным ненастьям;

звёздное небо ночью - осенью будет обилие грибов;

кукушка не умолкает весь день - осень будет сырой.

Считается, что в этот день у порога дома нужно положить полынь, крапиву, чертополох или папоротник - они уберегут от нечистой силы. Если сегодня умыться утренней росой, то кожа станет сияющей, а морщинки - малозаметными.

Вас также могут заинтересовать новости: