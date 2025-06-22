23 июня по новому церковному календарю чтят память мученицы Агриппины Римской, жившей в III веке. В народном календаре день известен как Аграфена Купальница, с него начинается подготовка к Иванову дню. Какие приметы и традиции связаны с 23 июня, а также что за праздник сегодня церковный по юлианскому календарю - читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- С какими молитвами обращаются к святой, что сегодня нельзя делать
- О чем говорят погодные приметы 23 июня
Какой сегодня церковный праздник в Украине
23 июня (по старому стилю - 6 июля) в православной церкви чествуют мученицу Агриппину Римскую.
Святая родилась в Риме и, отказавшись от мирского, всю свою жизнь посвятила служению Богу. Во времена правления императора Валериана начались гонения на христиан, попала под преследования и Агриппина. Ее арестовали и заставляли отречься от веры, но она была непреклонна. После долгих пыток мученица умерла. Ее тело тайно перенесли на Сицилию - по преданию, у святых мощей не раз случались чудесные исцеления. Позже святыню перевезли в Константинополь (ныне Стамбул).
Какой сегодня православный праздник еще:
- почитают священномученика Евстохия, пресвитера;
- мучеников Гая, Провия, Лолия, Урвана и других.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю (юлианскому календарю) - 23 июня вспоминают святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири и чудотворца.
С какими молитвами обращаются к святой, что сегодня нельзя делать
В молитвах к мученице Агриппине просят о выздоровлении и исцелении от болезней.
Как уже говорили, в народе день получил прозвище Аграфена Купальница. Вечером в этот день начинались купания - наступала ночь на Ивана Купала. Интересно, что в народной традиции праздники Аграфена Купальница, Иван Купала и Петра и Павла слились в одни большой праздник и вобрали в себя как языческие, так и христианские обычаи.
Девушки в это время гадают на венках, пуская их на воду: если венок плывет по воде - судьба будет счастливой, тонет - впереди непростые испытания. Считается, что травы и коренья, собранные в Купальскую ночь, обладают особой целебной силой. Многим известна также легенда о цветке папоротника, который расцветает лишь в эту ночь, а нашедший его получает дар предвидения и возможность находить сокровища.
Также, чтобы отпугнуть нечисть, которая в это время выходит на свет, устраивают шумные гулянья и прыгают через костер - очищают энергетику.
В эту дату церковь, как и всегда, предостерегает от ругани и конфликтов, жадности, зависти, уныния и отказа в помощи.
По народным приметам в этот день запрещается:
- давать деньги в долг - будет сложно их вернуть;
- отказывать в помощи - к бедности и болезням;
- ходить в грязной одежде.
Главный запрет дня - отказ от купания, считается, что это может навлечь болезни.
О чем говорят погодные приметы 23 июня
По приметам дня судят о погоде:
- дождь на Аграфену - теплая погода наступит только через пять дней;
- радуга после дождя - к затяжным ненастьям;
- звёздное небо ночью - осенью будет обилие грибов;
- кукушка не умолкает весь день - осень будет сырой.
Считается, что в этот день у порога дома нужно положить полынь, крапиву, чертополох или папоротник - они уберегут от нечистой силы. Если сегодня умыться утренней росой, то кожа станет сияющей, а морщинки - малозаметными.