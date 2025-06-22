Президент США пошел на огромный риск, но послал важный сигнал врагам США.

Президент США Дональд Трамп был избран с обещанием избегать внешних войн, но в результате мир увидел использование стелс-бомбардировщиков B-2 для уничтожения остатков ядерной программы Ирана. Однако, как сообщают источники из окружения американского лидера, это не отход от его предвыборных обещаний, а напоминание о том, что сила Америки основана на принципе "мир через силу".

Он по-прежнему остаётся лидером, для которого сделки важнее военных действий, но при этом Трамп понимает: лучшие сделки заключаются тогда, когда противник приходит к переговорам из позиции слабости, пишет The Telegraph со слов одного из бывших чиновников.

Бывший зампомощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Симон Ледин, в свою очередь, и вовсе заявил: "Это очень мощный сигнал Китаю, России и всем остальным, кто считает, что Америка ослабла".

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Трамп держал мир в напряжении

Как оказалось, заголовки мировых СМИ неверно истолковали слова американского лидера, который якобы заявил, что дал Ирану 14-дневное "окно" для переговоров. Издание пишет, что на самом деле он говорил о принятии собственного решения в течение этого срока. Тегерана это не касалось.

После этого мир увидел атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Удары оказались масштабнее, чем кто-либо ожидал. Хотя было понимание, что только у США есть бомбы, способные пробивать такие укрытия, как у Ирана — глубоко в горе.

"Это не просто укол, а решающий удар по ядерной программе Ирана. Он [Трамп] делает это осознанно, он берёт на себя ответственность и захочет получить за это признание — и заслуженно", - отметил бывший советник Госдепа по вопросам Ирана в первую каденцию Трампа Габриэль Норонья.

Это очередное напоминание миру, что Трамп — не только мастер сделок.

Другие новости об ударе США по Ирану

Ранее УНИАН сообщал про реакцию мировых политиков на произошедшее. Со стороны ООН и Венесуэлы, к примеру, было озвучено резкое осуждение. А вот Израиль приветствовал это решение.

Кроме того, мы рассказывали, что еще одна страна объявила о намерении вступить в войну после ударов США. "Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", - говорится в заявлении государства.

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