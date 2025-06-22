Сергей Стаховский остается в рядах Сил обороны, несмотря на законную возможность бросить все и даже уехать из страны.

Украине сейчас нужна такая же сплоченность против российских оккупантов, которая была в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения. Об этом в интервью телеканалу "Армия TV" сказал известный теннисист, владелец винодельни, многодетный отец, а теперь спецназовец "Альфы" Сергей Стаховский.

Отвечая на вопрос по поводу того, что у него уже четверо детей и он как многодетный отец, в соответствии с законодательством, может демобилизоваться из армии, мол "да ну его все", Стаховский сказал, что такой вариант не для него.

"Такие мысли не приходят. Потому что ты видишь картину на линии боевого соприкосновения, ты понимаешь, что не время думать "Да ну его все". Если будет "да ну его все", то я буду одним из первых, кому Россия "да ну его все" сделает здесь. Я себе все очень четко представляю", - подчеркнул он.

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Стаховский сообщил, что из Украины никуда уезжать не собирается.

"Я в нее вернулся не для того, чтобы ее покинуть снова. Поэтому для меня эта война также является принципиальной. Потому что я понимаю, что где-то там, в каких-то лабиринтах и подвалах есть непосредственные списки и думаю, что там моя фамилия где-то также фигурирует", - подчеркнул он.

По словам бойца, в 2014 году россияне пытались внести его фамилию в "красный" список Интерпола за якобы "разжигание межнациональной розни".

"Нашему обществу надо объединяться и возвращаться в состояние 2022 года, когда все были сплочены и готовы дать отпор врагу. Если мы будем плавно переходить в систему координат "да ну его все", то мы потеряем огромное количество своих территорий и людей не только на линии боевого соприкосновения, но и за счет оккупированных территорий", - подчеркнул Стаховский.

Другие заявления Стаховского

Как сообщал УНИАН, бывший украинский теннисист, а теперь военный Сергей Стаховский не раз высказывался в СМИ по поводу военных действий России против Украины и процессов, которые происходят в стране.

В интервью РБК-Украина высказал мнение, что изъятие нормы о демобилизации из закона о мобилизации, не является достаточно шагом для тех, кто воюет с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он уверен, что украинцы готовы защищать страну, но в этом есть проблема, потому что они хотят понимать, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя работу, делают это сознательно и, что люди вокруг так же сознательно принимают решение.

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