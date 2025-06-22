'Россия - наш друг': главный дипломат Ирана летит к Путину

Он отметил, что страна будет консультироваться с Москвой по ситуации с ударами США по ядерным объектам страны.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал визит в Москву на фоне новостей об атаке США на ядерные объекты страны.

Об этом главный дипломат Тегерана заявил на пресс-конференции в воскресенье, 22 июня, пишет The New York Times.

По словам Арагчи, он вскоре отправится в Россию. Завтра, 23 июня, глава МИД Ирана встретится с правителем РФ Владимиром Путиным.

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"Россия является другом Ирана, и мы имеем стратегическое партнерство, и мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции", - сказал он.

Реакция Ирана на атаку США

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что атакой на ядерные объекты страны президент США Дональд Трамп "предал Иран", с которым вел ядерные переговоры, и "обманул собственных избирателей", после того, как проводил кампанию, обещая навсегда положить конец американским войнам.

"Моя страна подверглась нападению, агрессии, и мы должны реагировать, опираясь на наше законное право на самооборону", - сказал он на пресс-конференции после ударов.

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