Журналист опубликовал архивный кадр в сети.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который недавно показал архивное фото с Софией Ротару, опубликовал новые уникальные кадры. На этот раз он показался в своем Instagram в компании певца Павла Зиброва и его жены. Таким образом Гордон решил поздравить артиста с днем рождения, которое было у него вчера, 21 июня.

По словам Гордона, архивный снимок был сделан в 1997 году. Тогда Павлу Николаевичу было 40 лет, а журналисту - 30. Они вместе позировали на камеру и улыбались.

"У прекрасного композитора, певца и редкой души человека Павла Зиброва день рождения. Поздравим его вместе, ему будет приятно! Желаю Павлу вдохновения, творческого полета, здоровья, конечно, и мира раненой Украине и нам всем! На фото мы с Пашей и его замечательной женой Мариной. 1997 год", - подписал Дмитрий.

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Реакция сети

Пользователи засыпали комплиментами певца и поздравили его с праздником:

"Какой красивый Павел Николаевич, возвращайтесь к такому образу"

"Такой красивый образ на этом фото"

"Поздравляем вас! Здоровья, успехов, мирного неба".

Кстати, сам Павел также оставил комментарий под фото и поблагодарил Гордона за воспоминание.

"Дима, спасибо тебе за теплые слова и такие светлые воспоминания! Обнимаю!" - написал Зибров.

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, с каким известным певцом его перепутали за границей.

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