Президент США Дональд Трамп ищет громких (во всех смыслах) результатов, быстрых политических дивидендов, которые бы закрепили его образ "величественного" лидера "величественной" Америки. Просто инструменты достижения этой цели могут меняться: сначала он надеялся добиться славы путем переговоров: посадить за стол переговоров Россию и Украину, Израиль и Хамас - но ни там, ни там никакого успеха. Поэтому - и это было логично - его фокус внимания сместился. И инструменты тоже: от звонков - к бомбардировкам. Краткосрочно выгодные шаги - более выгодны и привлекательны, чем долгосрочные расчеты.

В то же время важно понимать, что несмотря на союзничество (настоящее союзничество - согласование и взаимодополняемость действий и шагов), интересы Израиля и США в отношении Ирана все-таки отличаются.

И думаю, что не будет ошибкой сказать, что Нетаньяху умело играет на стремлении к славе, чем грешит Трамп.

Да, интересы Израиля все больше сводятся к внутренним изменениям в Иране. Дестабилизация, смена режима у власти, хаос - что угодно из этого, но точно не исключительно уничтожение или уменьшение ядерных возможностей, как заявлялось официально в начале.

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США, а точнее Трамп, скорее всего, преследуют цели скромнее - заставить Иран вернуться к переговорам и заключить договоренность о ядерной безопасности. То есть, совершенно не исключено, что после даже серии ударов по Ирану, Трампу будет казаться вполне реалистичным прекратить это, подписать новое соглашение и "закрыть" вопрос. Но есть одно "но".

Им является чрезвычайно высокая вероятность, что Трамп будет абсолютно не в состоянии остановить процесс эскалации уже в целом регионе.

Очень показательно наблюдать за реакциями в соседних арабских странах: все переживают, что война перекинется на другие территории, в частности, из-за ударов Ирана по американским базам в регионе. И пока официальные иранские власти так жестко не говорят, иранские эксперты (из Ирана) говорят в медиа именно так.

Более того, примечательно, что Персидский залив прямо отмечает (устами местных экспертов): главным бенефициаром и главным заинтересованным лицом в дальнейшей эскалации является Нетаньяху. То есть, тоже есть различение между Израилем, как таковым, и собственными политическими интересами его лидера.

Трамп, даже после сегодняшних ударов, таким однозначно заинтересованным в дальнейшей масштабной войне пока не воспринимается.

Для Украины этот новый фокус внимания президента США и, вслед за этим, мира - плохие новости. Не получив лавров победителя на российско-украинском треке, я бы не ожидала усилий Трампа даже по уменьшению интенсивности боевых действий. Нормализация отношений США и России, зато и, к сожалению, для Украины, тоже не потребует каких-то предпосылок: Трамп планомерно возвращается к партнерским отношениям с РФ, в обход своих уже бывших европейских партнеров.

Изменить эти расклады, правда, может развертывание масштабной войны на Ближнем Востоке, ведь в игру еще не вступала важная для Украины Турция, и менее заметный в нашем поле, но так же важный Азербайджан.