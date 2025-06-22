Такие породы часто используют военные, полицейские и спасатели.

В мире существует много пород собак, однако есть те, которые имеют очень чувствительное обоняние. Такие породы были специально выведены, чтобы они помогали людям отслеживать добычу. Поэтому в American Kennel Club назвали 10 пород собак, которые имеют лучший нюх, передает The Scotsman.

Лабрадор-ретривер

Кроме того, что лабрадор-ретривер помогает искать бомбы и наркотики, он также используется врачами для вынюхивания пациентов, страдающих раком и низким уровнем сахара в крови.

Бладхаунд

Эта порода имеет рекордные 300 миллионов обонятельных рецепторов. На протяжении многих лет этих собак использовали для поиска различных вещей, а также беглецов-преступников.

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Бассет-гаунд

Бассет-гаунд с помощью своих длинных ушей может подхватывать запахи с земли своим сверхчувствительным носом. Кроме того, он использует свободную кожу на подбородке, чтобы удерживать тот или иной запах для ориентации.

Черно-подпалый кунхаунд

Эта порода была выведена в США для отслеживания енотов на большие расстояния, поскольку она имеет удивительное обоняние. Их лай становится чаще, когда они приближаются к своей добыче.

Английский пойнтер

Эту породу любят охотники. Она не только способна безупречно вынюхивать добычу, но и может "указать" на ее местонахождение.

Бигль

Ранее этих собак часто использовали охотники для вынюхивания лисиц за много километров. Сейчас они помогают пограничникам искать у злоумышленников скрытую контрабанду.

Золотистый ретривер

Эта порода умеет хорошо находить пищу, даже когда контейнеры закрыты.

"Этот талант имеет важное применение - если ваш ребенок имеет аллергию на арахис, золотистый ретривер может предупредить вас, как только он окажется рядом", - уверяют в The Scotsman.

Бельгийская овчарка малинуа

Эта собака может вынюхать, как бомбы, так и наркотики. Как только малинуа чувствует неприятный запах, то быстро сигнализирует об этом своему хозяину и указывает точное место его расположения.

Немецкая овчарка

Сначала эта собака использовалась для выпаса скота. Однако сегодня армия, полиция и поисково-спасательные службы эффективно используют овчарок, поскольку они имеют 225 миллионов рецепторов запаха.

Английский спрингер-спаниель

Эта порода была специально выведена для охоты. Спрингер-спаниель имеет острый нюх, который на протяжении многих лет использовался, чтобы обнаруживать бомбы, поддельные банконты, тела людей и другие вещи.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты объяснили, почему собака грызет диван и другую мебель. По словам специалистов, животные могут это делать из-за инстинктивных и эмоциональных причин.

"Основная причина заключается в том, что жевание и измельчение может быть биологически полноценным, что, в конце концов, приводит к определенному удовольствию, которое помогает противостоять тревоге, которую они испытывают. Подумайте об этом как о комфортном питании!", - отметила одна из экспертов Али Смит.

Также эксперты рассказали, какие собаки являются спокойными и очень редко лают. В этот перечень вошли французский бульдог, шиба-ину, кавалер Кинг Чарльз спаниель и другие.

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