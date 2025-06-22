Положительный был не только военный и экономический эффект, но и эмоционально-психологический в Украине и мире, считает спецназовец "Альфы".

Операция Службы безопасности Украины "Паутина" является уникальной и она войдет во все учебники ведения войн. Об этом сказал известный теннисист, владелец винодельни, многодетный отец, а теперь спецназовец "Альфы" Сергей Стаховский в интервью телеканалу "Армия TV".

Он отметил, что от этой операции был результат не только по уничтожению российских самолетов, но и она имела очень большой эмоционально-психологический эффект, в частности, огласку в мире, вызвала восторг у партнеров Украины, а также показала необходимость защиты важных объектов.

По его словам, также важным было обнародование информации об этой операции перед началом нового этапа российско-украинских переговоров.

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"Мы также знали, что враг хотел нанести достаточно серьезный удар по территории Украины, если переговоры пошли бы не так как бы им хотелось, с привлечением этих самолетов. Мы сыграли очень грамотно на опережение", - подчеркнул Стаховский.

Он добавил, что операция была успешной за счет двух факторов - она была очень неожиданной и скрытой.

"Мы видели много видео, где местные, даже водители снимали как с их фуры поднимаются дроны, российские полицейские также снимают на телефоны, хотя могли бы сбивать дроны, мол, а куда это они летят, потому что даже не могли подумать, что это дроны не российские, а украинские и что они уничтожают их авиацию. Дерзость этой операции поражает", - отметил спецназовец "Альфы".

По его словам, Украина ведет эту войну успешно благодаря тому, что у нас есть большие таланты среди военных и гражданского населения, которые постоянно придумывают новые способы как нанести поражение, нанести вред врагу и за счет этого "мы балансируем пока в этой войне". При этом он добавил, что украинцы делают очень много крутых вещей, которые россияне потом копируют и масштабируют.

Он сказал, что враг очень быстро раскрыл, где дроны, которые были задействованы в операции "Паутина", собирались, кто это сделал, но технические составляющие этой операции все еще являются для них неизвестными.

Стаховский отмечает, что огромная составляющая этой операции еще и экономическая. По его словам, когда силовики начали массово проверять фуры по России, то образовались огромные очереди на дорогах и это замедлило логистику врага, его производственные мощности и дало "очень качественный яркий экономический эффект" не только в виде сгоревших стратегических бомбардировщиков.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию, во время которой было поражено вражеской техники на 7 миллиардов долларов США. Операция "Паутина" проводилась по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая".

Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Для проведения спецоперации использовали БпЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

Это уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации.

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