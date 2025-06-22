Еще за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях.

По предварительной информации, российские оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ракетой "Искандер-М". Об этом сообщил спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона.

"Хочу отметить, что это был не постоянный, а временный учебный полигон. Военные на нем не живут, а просто прибывают для выполнения определенных учебных задач, - сказал он.

По словам Саранцева, еще за несколько минут до удара почти весь личный состав был рассредоточен и находился в укрытиях. Тем не менее некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.

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"Большинство из них как раз оказались пострадавшими", - добавил Саранцев.

Спикер Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что подобные происшествия могут происходить и дальше. Тем не менее уже после первых ударов россиян по полигонам был проведен целый комплекс разнообразных мероприятий, в частности, разработка алгоритмов о реагировании на сигналы воздушной тревоги.

Удар по тренировочному полигону ВСУ - что известно

Напомним, что 22 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. По состоянию на 17:27 было известно о 3 погибших и 11 раненых.

В Командовании Сухопутными войсками ВСУ отметили, что всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая помощь.

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