Западные инвесторы вряд ли вернутся в большом количестве в Россию, пока она ведет войну против Украины, считает обозреватель.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп хочет улучшения экономических отношений с РФ, западный бизнес вряд ли вернется в большом количестве в Россию, пока она ведет войну против Украины. Об этом пишет обозреватель BBC Стивен Розенберг по итогам Петербургского международного экономического форума.

По его словам, мероприятие было задумано "как блестящая витрина российской экономики", однако этот блеск существенно угас "из-за тысяч международных санкций", наложенных на Россию из-за ее войны в Украине, ведь многие западные компании ушли из РФ.

Во время общения в кулуарах форума Розенберг узнал, как в России видят будущее своей экономики, в частности с точки зрения возвращения западных инфесторов.

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"Сегодня мы завтракали с Американской торговой палатой, и много инвесторов прибыло из США. Мы чувствуем, что многие американские компании хотят вернуться. Я думаю, что американская администрация понимает, что диалог и совместное сотрудничество лучше, чем санкции, которые не работают и вредят вашему бизнесу", - цитирует автор уполномоченного президента РФ Владимира Путина по иностранным инвестициям Кирилла Дмитриева.

Впрочем, автор делает предположение, что западный бизнес вряд ли вернется в большом количестве, пока Россия ведет войну против Украины. В частности, он рассказал о своем разговоре с президентом Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи.

"Я считаю, что понятно, что конфликту нужно как-то положить конец, прежде чем американские компании серьезно задумаются о возвращении", - процитировал он Эйджи.

"Вы просили администрацию Трампа снять некоторые санкции с России?" - спросил его Розенберг.

"Мы были в Вашингтоне, провели анализ влияния американских санкций на американский бизнес. Мы передали это администрации", - ответил президент торговой палаты.

"Согласны ли вы с тем, что идея возвращения западного бизнеса является противоречивой в свете войны в Украине?" - спросил автор статьи.

"Западные компании принимали решения на основе того, что произошло три-четыре года назад. И именно они решают, правильное ли время вернуться", - ответил Эйджи.

Розенберг считает, что после более чем трех лет войны и массовых санкций Россия сталкивается с тяжелыми экономическими вызовами: высокой инфляцией, высокими процентными ставками, стагнацией, рецессией, и как скоро эти проблемы будут решены - неизвестно.

Положение экономики в России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, у России исчерпываются ресурсы, и ее экономика находится на грани рецессии. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме заявила, настало время думать о новой модели роста экономики. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что экономика России находится на грани перехода в рецессию.

Также издание Bloomberg писало, что Набиуллина столкнулась с давлением, и ей, возможно, придется изменить курс на рекордно высокие ставки по займам из-за беспокойства по поводу их влияния на бизнес. Отмечалось, что Центральный банк держит процентные ставки на уровне 21% с октября 2024 года, пытаясь затормозить инфляцию, которая в конце прошлого года превысила 10% - более чем вдвое выше целевого уровня в 4%.

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