Соединение Луны и Венеры принесет важные эмоциональные прозрения.

После 22 июня 2025 года Близнецы, Раки и Стрельцы наконец-то перестают цепляться за прошлое и делают шаг вперед. Точка поворота - соединение Луны и Венеры, которое усиливает чувствительность, но одновременно приносит важные эмоциональные прозрения, передает YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Ваш прогресс связан с самоуважением и финансовыми целями. Соединение Луны с Венерой активизирует дом доходов, помогая увидеть результаты внутренних размышлений и осознаний. Это благоприятный день для того, чтобы пересмотреть отношение к деньгам и к собственным талантам. Даже небольшие действия, предпринятые сейчас, в будущем принесут ощутимые плоды. Главное - поверить в свою ценность и действовать осознанно.

Рак

Этот день откроет двери к исцелению и восстановлению важных связей. Космическая энергия помогает четко и спокойно выразить чувства, что особенно важно для Рака. Возникает стремление восстановить баланс в личных отношениях, завершить незавершённые разговоры, внести ясность. Ваша эмоциональная открытость и искренность позволят выстроить новые мосты. Это начало положительного движения вперед.

Стрелец

Всё, что тяготило и держало в прошлом, начинает терять силу. Приходит понимание: пора отпускать обиды, неудачи и сомнения. Это касается как личных связей, так и профессионального взаимодействия. Влияние Луны и Венеры укрепляет веру в себя и свои решения. Интуиция подскажет, с кем стоит восстановить контакт, а от чего лучше отказаться. Начинается время мягкого, но глубокого внутреннего исцеления, открывающего путь к новому этапу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака преодолеют любые проблемы в ближайшие дни.

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