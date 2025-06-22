Удары США по Ирану: еще одна страна объявила о намерении вступить в войну

Йеменские хуситы уже предупредили об угрозе в море, предостерегая держаться в стороне от территориальных вод страны.

Йемен официально объявил о намерении вступить в войну после авиаударов США по ядерным объектам Ирана. Соответствующее заявление появилось на официальном аккаунте Вооруженных сил Йемена в соцсети Х.

"Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", - говорится в заявлении.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации после ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ряд стран региона уже выразили свою обеспокоенность, предупреждая о риске масштабного конфликта.

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Со своей стороны, Ирак выступил с резким заявлением, осуждая авиаудары Вашингтона. Представитель правительства Басим Алавади отметил:

"Эта военная эскалация представляет серьезную угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке и создает серьезные риски для региональной стабильности".

Алавади призвал к немедленной деэскалации, подчеркнув, что войны оставляют только разрушения и угрожают не только отдельным государствам, но и всему мировому порядку.

Угроза с моря

Вступление Йемена в конфликт открывает новый фронт - в Красном море. Хуситы уже ранее угрожали атаками на американские военные корабли и коммерческое судоходство. Регион является стратегически важным: через Баб-эль-Мандебский пролив проходит значительная часть глобальной торговли нефтью.

Аналитики предупреждают, что координация между союзниками Ирана - Йеменом, иракскими ополченцами и "Хезболлой" - может быстро перерасти в широкую региональную войну.

Удар США по Ирану

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в нарушении международного права из-за нападения на ядерные объекты страны и пригрозил "долговременными последствиями".

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