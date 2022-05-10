Сегодня Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Сегодня Украина передала Евросоюзу вторую часть ответов на специальный опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня мы сделали еще один шаг – очень важный и не просто формальный – на нашем пути в Европейский Союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнить каждая страна, стремящаяся быть частью ЕС. Обычно на это тратятся месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели", - отметил президент.

Он подчеркнул, что этот документ содержит тысячи страниц.

"И именно сегодня был разговор о нашей европейской интеграции с Шарлем Мишелем - президентом Европейского Совета и Урсулой фон дер Ляйен – президентом Еврокомиссии. Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает в июне получить положительный ответ относительно приобретения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника.

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