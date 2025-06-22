Киев также призывает стороны снизить напряжение в регионе.

Украина поддержала вступление Соединенных Штатов Америки в войну между Израилем и Ираном, возложив ответственность за эскалацию на Тегеран.

Министерство иностранных дел страны опубликовало заявление, в котором выступает за прекращение иранской ядерной программы, чтобы она никогда не угрожала странам Ближнего Востока и другим государствам. В МИД напомнили, что многолетние мирные усилия не имели результатов, а Вашингтон еще весной предупредил Тегенан о возможных последствиях:

"Констатируем, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение как к Израилю, так и ко многим другим нациям, привели к нынешнему развитию событий".

В заявлении отмечается, что Иран также является соучастником России в войне против Украины: Тегеран поставляет Москве дроны и технологии, которые та систематически использует для убийства людей и разрушения украинской критической инфраструктуры. Кроме того, Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке.

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"Украина, которая сделала крупнейший в истории человечества вклад в ядерное разоружение, как никто другой понимает уровень угрозы от оружия массового уничтожения. Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее", - отметили в министерстве.

В министерстве добавили, что иранский народ заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, тогда как нынешний режим ориентирован на войну, террор, ложь и извечную конфронтацию?

"В очередной раз призываем иранское руководство прекратить оказывать Москве помощь в ее агрессивной войне против Украины. Убеждены, что именно решительная политика "мира благодаря силе", которая уже сейчас лишает иранский режим средств террора и дестабилизации региона, способна укрепить международный мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и в Европе".

Также в заявлении отмечается, что прекращение войны в Украине так же требует решимости, лидерства и увеличения давления на Москву - прежде всего санкционных ударов по нефтяным доходам и военному бюджету РФ, давления на Москву и усиления оборонных возможностей Украины.

США вступили в войну против Ирана

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты Америки впервые открыто атаковали Иран, нанеся удары по трем ядерным объектам: Фордоу, Натанц и Исфаган.

Операция под кодовым названием "Midnight Hammer" включала удары с B-2-стелс-бомбардировщиков и "Томагавки" с подводных лодок

Осуществив эту операцию, США официально вступили в войну на стороне Израиля. Иран уже пообещал возмездие, поэтому сейчас существует риск атак на американские базы в регионе, удары по торговым путям и прокси-ответы через группировку.

До этой атаки Америка помогала Израилю только в противодействии ракетам, предоставлении военной помощи и разведывательных данных.

Впрочем, до этого Израиль призвал Вашингтон вмешаться, аргументируя свою просьбу отсутствием нужных для удара средств противобункерного действия.

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