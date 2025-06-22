Зеленский отметил, что российской экономике наносится серьезный ущерб благодаря санкциям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы. В своем Telegram-канале он сообщил, что об этом стало известно после доклада руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Мы фиксируем дальнейшую интеллектуальную деградацию российского руководства и имеем доказательства того, что они готовят новые военные операции на территории Европы", - написал президент.

Зеленский добавил, что российской экономике наносится серьезный ущерб благодаря санкциям. Он считает, что это подтверждает правильность стратегии по усилению международного давления на агрессора.

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"Мы видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины поделился, что наша страна будет информировать всех партнеров об угрозах со стороны России, которые получит украинская разведка. По его словам, Украина уже готовит совместные решения с Великобританией и Европейским Союзом для укрепления защиты региона.

РФ может атаковать подводную инфраструктуру Великобритании

Ранее издание Politico писало, что эксперты по вопросам обороны и энергетики обеспоконы тем, что газопроводы и линии электропередач Великобритании очень уязвимы к атакам России. Они считают, что саботаж со стороны России или других врагов является реальной угрозой.

Аналитики, в том числе бывшие высокопоставленные правительственные чиновники, считают, что опасность недооценивается.

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