Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Из-за удара по Краматорску, который нанесла Россия вечером 21 июня, погибли четыре человека, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 13:30 сообщалось, что спасатели деблокировали тела двух погибших мужчин. Уже в 17:40 стало известно о еще двух погибших женщин, тела которых изъяли работники ГСЧС.

"По предварительной информации, под завалами частично разрушенного российской бомбой 4-этажного дома может оставаться еще один человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в сообщении.

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Напомним, 21 июня российские оккупанты атаковали Краматорск и другие города Донецкой области. Враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, Россия намеренно целится в гражданских.

"Опасность не исчезает ни на день", - подчеркнул он и призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Также стало известно, что 22 июня россияне нанесли удар по тренировочному полигону бригады ВСУ. По состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых. Сейчас всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую помощь.

Кроме того, была создана специальная комиссия, которая занимается выяснением всех обстоятельств происшествия.