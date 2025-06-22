Пока весь мир наблюдал за бомбардировщиками над Тихим океаном, ударная группа тихонечко летела более коротким маршрутом через Европу.

Удар по ядерным объектам Ирана нанесли стелс-бомбардировщики B2 Spirit, которые взлетали непосредственно с территории США. Это была самая длинная боевая миссия этих самолетов за последние 25 лет. Об этом на брифинге в Пентагоне рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, которого цитирует CNN.

По его словам, всего в операции США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" было задействовано более 125 самолетов. Однако далеко не все они приняли участие в атаке, большинство выполняли вспомогательные задачи, в частности отвлекали внимание Ирана.

Как рассказал Кейн, непосредственно бомбили ядерные объекты Ирана семь бомбардировщиков-невидимок B2. В целом они сбросили более десятка противобункерных бомб Massive Ordnance Penetrator совокупным весом 30 000 фунтов (13,6 тонн) на два иранских ядерных объекта, Фордо и Натанз. А вот объект в Исфахане атаковали ракеты Tomahawk.

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По словам Кейна, бомбардировщики с бомбами взлетали с базы в штате Миссури в ночь с пятницы на субботу. В целом они провели в воздухе около 18 часов, поэтому это была самая длинная миссия B2 со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Параллельно была проведена операция по отвлечению внимания иранцев. Как рассказал Кейн, часть бомбардировщиков полетели на запад в Тихий океан, что является неоптимальным маршрутом для подобной операции. Зато вторая группа самолетов, о которой знало минимум людей, "тихо продвинулась на восток с минимальной связью".

При этом генерал показал схему полета ударной группы. По ней видно, что маршрут бомбардировщиков пролегал над Средиземным морем, Сирией и Ираком. Таким образом, самолеты в целом преодолели около 12 тысяч километров, прежде чем добрались до места бомбардировки.

По словам Кейна, Иран не сделал ни одного выстрела по американским самолетам ни во время захода на цель, ни на обратном пути.

Удар США по Ирану: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет заверил, что в результате американского удара ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены. Вместе с тем он отметил, что Америка не ставит своей целью свержение иранского режима.

Власти Ирана тем временем угрожают американцам долговременными последствиями и вместе с тем уверяют, что американцы ничего не смогли разбомбить.

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