Торвальдс ранее неоднократно критиковал Windows.

Билл Гейтс и Линус Торвальдс, создатели двух самых популярных операционных систем Windows и Linux, наконец-то встретились лично.

Это произошло на ужине, организованном техническим директором Microsoft Azure Марком Руссиновичем, фото с мероприятия опубликовали на LinkedIn. На нём Гейтс и Торвальдс позируют вместе с ветераном Microsoft Дэвидом Катлером.

По словам Руссиновича, встреча прошла в дружеской обстановке. Несмотря на то, что оба находятся в индустрии более полувека, ранее они никогда не появлялись вместе, по крайней мере публично.

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Гейтс с самого начала делал ставку на коммерциализацию софта, построив бизнес-модель на лицензировании и контроле над экосистемой. Торвальдс же десятилетиями продвигает принципы open source и ставит в центр разработчиков, а не корпорации.

Он не раз критиковал Microsoft и Windows, в частности, за нестабильность и закрытость. Один из его наиболее известных комментариев:

"Microsoft не злодеи, они просто делают ужасные операционные системы. ПК как кондиционер - становится бесполезным, когда открываешь окна".

И хотя у них разный взгляд на то, каким должен быть софт, формального конфликта между ними никогда не было.

Ранее мы рассказывали, что Гейтс обвинил Маска в "убийстве" детей в бедных странах и привел пример. Маск и его команда показали поразительную некомпетентность, которая стоила слишком дорого детям в одной из африканских стран.

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