Когда дело касается исключительного зрения, выбрать явного победителя сложнее, чем вы думаете.

Представьте себе, что вы краснохвостый ястреб, парящий в небе. Вы сканируете землю в поисках следующей добычи. На сотни метров ниже вы замечаешь белку. Шерсть помогает ей сливаться с окружающей средой, но такая маскировка бессильна перед вашим острым зрением.

Хищные птицы — такие как ястребы, орлы и соколы — славятся своей сверхфокусированной зрительной способностью. Но действительно ли именно они — чемпионы среди животных, или у кого-то зрение ещё круче? Однозначного ответа нет, пишет Live Science.

Какое животное обладает лучшим зрением

Вместо этого есть яркие примеры отличного зрения.

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Профессор биологических наук в Университете Пердью Эстебан Фернандес-Хурисик объясняет, что с эволюционной точки зрения развитие продвинутой зрительной системы чрезвычайно энергозатратно. Глаза — это часть нервной системы, а она требует много энергии. Поэтому эволюция "подгоняет" зрение под конкретные потребности среды и поведения животного.

Ястребы, орлы и соколы имеют заслуженную репутацию обладателей великолепного зрения. Эти птицы должны замечать добычу с огромных расстояний — иногда даже за несколько километров. Их зрение приспособлено к сверхвысокому разрешению.

По словам профессора биологических наук в Университете Мэриленда Томаса Кронина, зрение хищных птиц в 3-5 раз более детализировано, чем у человека. Иметь "орлиный глаз" — всё равно что смотреть на мир через бинокль.

У них два ключевых адаптивных преимущества:

У них глаза больше относительно размера тела.

У них больше фоторецепторов — специализированных клеток сетчатки, улавливающих свет.

Всё это позволяет хищникам распознавать добычу с невероятных расстояний.

Если говорить о цветовом зрении, то здесь безоговорочный чемпион — рак-богомол. Эти морские существа, обитающие в прибрежных водах, способны видеть такие цвета, которые человек даже не может себе представить.

Для понимания: у человека есть три типа фоторецепторов, отвечающих за восприятие красного, зелёного и синего. У многих позвоночных — четыре, а значит, у них лучшее цветовое зрение, чем у нас.

"Большинство животных видят цвета лучше, чем мы", — говорит профессор Университета Квинсленда, специалист по строению глаз морских животных Джастин Маршалл.

У раков-богомолов — 12 типов цветовых фоторецепторов. Некоторые из них чувствительны к ультрафиолетовому свету. Также они умеют распознавать поляризацию света — особенность, связанная с тем, как солнечные лучи рассеиваются в атмосфере. Однако учёные до конца не понимают, как мозг рака-богомола обрабатывает эту лавину данных. Возможно, он не распознаёт каждый цвет по отдельности, а фиксирует уникальные цветовые комбинации и шаблоны.

Самая быстрыя реакция зрения принадлежит насекомым. Хотя нам кажется, что зрение — это непрерывный поток "визуальной информации", в действительности есть предел тому, сколько мозг может обработать за секунду.

У человека это около 60 кадров в секунду. Но у насекомых этот показатель значительно выше — сотни кадров в секунду. Именно поэтому свет от флуоресцентных ламп, который кажется нам постоянным, для них — как стробоскоп.

Эта молниеносная скорость восприятия — причина, по которой так сложно поймать муху: она буквально замечает наше движение раньше, чем мы его завершим. Их преимущество — в крошечном теле: сигнал от глаз до мозга идёт очень короткий путь, а значит, обрабатывается быстрее.

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