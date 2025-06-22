По словам экс-министра обороны Украины, россияне находятся в очень плохой экономической ситуации.

Заявления россиян о том, что армия РФ уже начала наступление в Днепропетровской области делаются для того, чтобы увеличить ставки, поскольку они понимают, что им нужно выходить из этой войны. Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в первую очередь Россия понимает, что надо завершить войну из экономических соображений.

"У россиян очень плохая экономическая и финансовая ситуация. Просто посмотрите на официальные заявления госпожи Набиуллиной, председателя центробанка РФ, о необходимости поднимать снова учетную ставку. Это означает, что у них торба финансово-экономическая. А раз ее не уволили, значит доверие к ее профессионализму осталось", - объяснил Резников.

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Политик подчеркнул, что у россиян точка невозврата "или уже пройдена", или скоро им надо выходить из военной экономики.

"Это очень трудно: зайти - элементарно, выйти - очень трудно. Они уже будут те последствия десятилетиями потом потреблять. Выйти из войны - в их интересах. Конечно, они никогда публично об этом не скажут, но им надо, во-первых, максимально усилить свою позицию во время переговоров, чтобы потом отступить от чего-то, во-вторых, продать своему народонаселению, мол, видите, цели "СВО" выполнены. Вы (обращается к журналисту - ред.) абсолютно правильно сделали эту ремарку: это не военная задача, это - политическая задача, и политически-информационная", - добавил экс-министр обороны.

Ситуация на Днепропетровщине - последние новости

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, на каком направлении враг сейчас самый активный на фоне своих попыток прорваться к админгранице Днепропетровщины. По его словам, противник пытается продвинуться в Днепропетровскую область с Покровского и Новопавловского направлений.

Трегубов заверил, что сейчас россиянам не удается достичь этой цели.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко оценил возможность захода россиян в Днепропетровскую область. Он отметил, что такими действиями противник будет делать попытки превращать ее административную границу с Донецкой областью в серую зону.

"Что касается сейчас непосредственно Днепропетровщины, то российских войск там нет и они там не закрепились и закрепиться им никто не дает и думаю, что не даст", - заявлял он 16 июня.

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