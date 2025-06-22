Некоторые производители уделяют особое внимание надежности своих автомобилей. Более того, не только дорогие бренды выпускают такие модели.
В GOBankingRates назвали пять производителей очень надежных автомобилей. По словам экспертов, их модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.
5 производителей очень надежных автомобилей
Tesla
Компания Tesla является единственным производителем исключительно электрических моделей в этом списке. В издании отметили, что автомобили этого бренда могут похвастаться передовыми технологиями и низкой стоимостью обслуживания.
Buick
По словам экспертов, в Buick есть много чего, что можно полюбить. Они подчеркнули, что автомобили этого бренда предлагают стильный дизайн, современные технологии и низкий расход топлива. Также модели этого производителя редко выходят из строя.
Toyota
Среди автолюбителей уже давно распространено мнение о том, что Toyota выпускает одни из самых надежных автомобилей в мире. Эксперты подтверждают это.
В издании добавили, что автомобили Toyota не только надежные, но и доступнее многих конкурентов.
Lincoln
Автомобили Lincoln известны своим стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и передовыми технологиями. Эксперты поделились, что эти автомобили также надежнее конкурентов.
Ford
В издании заявили, что Ford предлагает отличное соотношение цены и качества. Это довольно недорогие автомобили, которые редко выходят из строя.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 10 самых надежных автомобилей Lexus с пробегом. Лидером этого рейтинга оказался седан 1996 года выпуска.
Кроме того, были названы 12 автомобилей с пробегом, которые прослужат дольше новых моделей. В рейтинг вошли как довольно старые модели, так и современные автомобили.