В центре внимания ситуация на Ближнем Востоке - конфликт Ирана и Израиля.

Знаменитая Баба Ванга, скончавшаяся в 1996 году, по-прежнему считается многими пророчицей, чьи предсказания продолжают сбываться. Одно из её зловещих пророчеств заставило поклонников ощутить тревогу.

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На фоне продолжающейся напряжённости между Ираном и Израилем, те, кто долгие годы изучал предсказания Ванги, обратили внимание на пугающее пророчество, которое она якобы сделала о 2025 годе, пишет The Mirror.

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Она предсказала "великую войну между Западом и Востоком", которая приведёт к катастрофическим последствиям. Она говорила: "Как только падёт Сирия — ждите великой войны между Западом и Востоком. Весной на Востоке начнётся война, и начнётся Третья мировая. Война на Востоке уничтожит Запад".

Среди других предсказаний Ванги на 2025 год — установление контакта человечества с инопланетянами, а также развитие телепатии, которая кардинально изменит способы коммуникации.

Ванга, по мнению многих, действительно предсказала ряд значимых мировых событий. Одно из самых поразительных её пророчеств — появление афроамериканца на посту 44-го президента США, о чём она говорила задолго до того, как Барак Обама выдвинул свою кандидатуру.

Ранее УНИАН сообщал, что предсказание "Новой Ванги" вызвало всемирную панику.

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