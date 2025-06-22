Весной 2022 года Резников принял участие в нескольких раундах переговоров с россиянами в Беларуси, а затем в Турции.

Члены российской делегации на переговорах с Украиной ведут себя вполне цивилизованно за закрытыми дверями, и начинают представление только, выходя к прессе. По крайней мере так было на переговорах в 2022 году. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который участвовал в российско-украинских переговорах в первые недели полномасштабной войны.

"За закрытыми дверями [россияне] ведут себя абсолютно нормально, деликатно, дипломатично, по-человечески, с уважением к своим визави. Это абсолютная правда. Никакого некорректного поведения. Даже к некоторым членам украинской делегации они обращались по имени и отчеству в традиции русской культуры. Не ко всем, но к некоторым обращались: ко мне, например", - вспоминает он.

Настоящее преобразование происходило с россиянами, когда они выходили к медиа, говорит Резников.

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"Будто другие люди. Потому что им надо было отправить сигнал к своей аудитории, и рассказывалось совершенно другое. Потому, что они продавали то, что там хотят услышать, а не то, что происходило внутри комнаты", - рассказывает он.

Вместе с тем, по словам Резникова, члены российской делегации на переговорах в 2022 году "не имели никакой субъектности, никакого мандата на реальные переговоры с точки зрения договориться". Экс-министр убежден, что перед российскими делегатами стояла лишь одна задача: озвучить то, что им приказано озвучить.

Резников также обратил внимание, что глава российской делегации Владимир Мединский тогда очень удивился, когда услышал предложение украинской стороны об обмене телами погибших, потому что Россия тогда отрицала наличие потерь со своей стороны.

По мнению Резникова, проблема не только в том, что российские топ-чиновники, привлеченные к переговорам, очевидно, не знали реального положения дел, но и сами скрывали от Кремля то, что услышали от украинской делегации.

"Они не хотят быть вестниками, которые несут плохие новости, и это в ментальности российской, и я потом это много раз встречал. Поэтому я думаю, что те члены делегации не доносили настоящей информации наверх, потому что боялись, что она может не понравиться, а если ты не доносишь адекватно сигнал, что говорила Украина, и почему и как она аргументировала, это означает, что там, наверху, не будет изменено решение", - рассказал он.

Российско-украинские "мирные переговоры"

Как писал УНИАН, 16 мая этого года в Стамбуле впервые с весны 2022-го Украина и Россия по настоянию Дональда Трампа провели прямые переговоры на уровне делегаций. На них россияне озвучили ряд угроз Украине, в частности о десятилетиях бесконечной войны.

Единственным реальным результатом этой встречи стала договоренность о большом обмене пленными. В конце концов он действительно состоялся в несколько этапов в течение второй половины мая.

2 июня состоялся второй раунд переговоров, на котором стороны обменялись своим видением условий для прекращения боевых действий. Россия привезла ультиматум о капитуляции Украины, так что реального прогресса на пути к миру снова не произошло. Но удалось договориться об еще одном большом обмене пленными.

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